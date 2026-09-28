Trump se pronuncia tras presunto atentado en base aérea de EE. UU. en Reino Unido

Donald Trump. Foto: AFP

Este domingo, la Policía británica detuvo a cinco hombres cerca de la base aérea RAF Fairford, utilizada por los Estados Unidos, en el oeste de Inglaterra, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de preparar un acto terrorista, informó este domingo la Policía Metropolitana de Londres.

Tras ello, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto, resaltando la colaboración con el gobierno británico para contener la amenaza y detener a los responsables.

Trump afirma que buscaban causar daños en la base

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los detenidos pretendían causar “grandes daños” en la instalación y señaló que las autoridades estadounidenses y británicas trabajaron de manera conjunta para vigilarlos.

Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien. Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos.

RAF Fairford: detienen a 5 por presunto acto terrorista

El operativo comenzó durante la madrugada, después de que las autoridades recibieran un reporte sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia la base militar. La zona fue acordonada y más de 80 viviendas cercanas fueron evacuadas como medida preventiva.

Elementos armados interceptaron los vehículos en el área de Whelford, localidad cercana a RAF Fairford. Los cinco hombres fueron arrestados inicialmente por posibles infracciones a la legislación sobre explosivos y posteriormente bajo sospecha de preparación de un acto terrorista, de acuerdo con la Policía Metropolitana.

Equipos especializados en desactivación de explosivos revisaron los vehículos relacionados con el caso. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y que los cinco sospechosos permanecen bajo custodia.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha informado públicamente las identidades, nacionalidades o posible motivo de los cinco hombres detenidos.

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