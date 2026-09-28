Rescatan a 9 jóvenes extraviados en el Bosque de Chapultepec

Nueve jóvenes rescatados en 3ra sección del Bosque de Chapultepec. Foto: SSC CDMX

Este domingo, nueve jóvenes de entre 17 y 20 años fueron auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) después de extraviarse durante una caminata en una zona de barrancas de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El rescate ocurrió luego de que uno de los jóvenes llamara al Centro de Comando y Control (C2) Poniente para pedir ayuda. El grupo perdió el rumbo mientras recorría la zona boscosa, quedando en una parte de difícil acceso.

#TarjetaInformativa | #Rescate | En atención a una solicitud de apoyo en la Tercera Sección del #BosqueDeChapultepec, en la alcaldía @AlcaldiaMHmx, efectivos de la #SSC de la Ciudad de México, en coordinación con personal de @Bomberos_CDMX, rescataron a nueve jóvenes que se… pic.twitter.com/ovFvMw2Bfo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 27, 2026

SSC rescata a jóvenes extraviados en Chapultepec

Tras recibir el reporte, policías de la SSC CDMX acudieron al cruce del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, en la colonia Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Los oficiales establecieron contacto con uno de los jóvenes para ubicar con precisión el sitio donde se encontraban las otras ocho personas. Al mismo tiempo, solicitaron apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB).

Con las precauciones necesarias, los policías y bomberos ingresaron a la zona de barrancas hasta localizar a los nueve jóvenes extraviados.

Jóvenes salen por sus propios medios

Una vez que el grupo fue localizado, las autoridades confirmaron que las nueve personas se encontraban juntas. Asimismo, los jóvenes indicaron que no requerían atención médica.

Posteriormente, los elementos de seguridad y emergencia los guiaron hasta una salida ubicada en la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya.

Por último, después de llegar a un punto seguro, los jóvenes se retiraron por sus propios medios y agradecieron el apoyo recibido por parte de los elementos que participaron en el operativo.

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