Polo se intensifica nuevamente a huracán categoría 5; está a 430 km de Cabo Corrientes, Jalisco

Huracán Polo ya es Categoría 5. Foto: Conagua

El huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema también se ubicó a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de hasta 315 km/h y se desplaza hacia el oeste a 19 km/h.

Polo reforzará las lluvias en estados del Pacífico

La circulación del huracán reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en algunas regiones de Jalisco, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en Colima, Michoacán y Baja California Sur.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm

Jalisco (oeste, sur y costa)

Sinaloa (sur)

Nayarit (norte, costa y sur)

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm

Colima

Michoacán (centro, costa y oeste)

Baja California Sur (sur)

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje por Polo?

El sistema también generará condiciones de viento y oleaje en las costas del Pacífico.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h

Costas de Jalisco

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

Costas de Baja California Sur

Oleaje de 2 a 3 metros

Costas de Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Oleaje de 1 a 2 metros

Costas de Colima

Polo podría generar deslaves e inundaciones

Las precipitaciones generadas por el huracán Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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