Polo se intensifica nuevamente a huracán categoría 5; está a 430 km de Cabo Corrientes, Jalisco
Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de hasta 315 km/h y se desplaza hacia el oeste a 19 km/h.
El huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema también se ubicó a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de hasta 315 km/h y se desplaza hacia el oeste a 19 km/h.
Polo reforzará las lluvias en estados del Pacífico
La circulación del huracán reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en algunas regiones de Jalisco, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en Colima, Michoacán y Baja California Sur.
Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm
- Jalisco (oeste, sur y costa)
- Sinaloa (sur)
- Nayarit (norte, costa y sur)
Lluvias fuertes de 25 a 50 mm
- Colima
- Michoacán (centro, costa y oeste)
- Baja California Sur (sur)
¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje por Polo?
El sistema también generará condiciones de viento y oleaje en las costas del Pacífico.
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h
- Costas de Jalisco
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h
- Costas de Baja California Sur
Oleaje de 2 a 3 metros
- Costas de Baja California Sur
- Nayarit
- Jalisco
Oleaje de 1 a 2 metros
- Costas de Colima
Polo podría generar deslaves e inundaciones
Las precipitaciones generadas por el huracán Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
Ante estas condiciones, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como seguir las recomendaciones de Protección Civil.
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