Papa León XVI inicia gira por Francia; así lo recibe Macron

El Papa dará una misa en los Campos Elíseos. Foto: AFP.

Este viernes, el Papa León XIV llegó a Francia como parte de su visita de cuatro días. Alerto sobre los riesgos de la IA y se opuso a la eutanasia, práctica permitida por dicho país.

En el avión papal, el Sumo Pontífice dijo a un corresponsal de la CNN que estaba “contento de que estuvieran” presentes, después de que dicho medio fue vetado de la Casa Blanca. Resaltó la importancia de los periodistas en brindar una cobertura completa de los acontecimientos.

Bienvenue en France, Très Saint-Père. pic.twitter.com/xCzJojDnpc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2026

Las campanas de las iglesias francesas repicaron durante siete minutos cuando aterrizó el avión papal. Se estima que hasta un millón de personas podrían reunirse en las calles parisinas.

Al arribar a París, el Papa León XIV fue recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, con honores militares. Es la primera visita oficial de un Sumo Pontífice en 18 años.

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV @Elysee

Il Santo Padre viene accolto al Palazzo dell’Eliseo dal Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron pic.twitter.com/eI2EHHfVK8 — L'Osservatore Romano (@oss_romano) September 25, 2026

León XIV se opone a la eutanasia e IA

Tras eso, León XIV se trasladó al Palacio del Elíseo, donde criticó la gestación subrogada y la eutanasia, calificando esta última como una “oferta de muerte programada”. Aseveró que dichas prácticas son “derivas” de la ciencia que no están guiadas por la conciencia.

“La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”, señaló.

Francia fue el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución. En julio aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

FRANCE 🇫🇷

“A president who pretends the Church and Catholics are none of his concern would be failing in his duty.”

— Pope Leo XIV, quoting Macron’s own 2018 words back to him in Paris today. pic.twitter.com/1O3SLIoKjr — Rose (@Rose17090333) September 25, 2026

De igual forma, el Sumo Pontífice alertó sobre el riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’”.

León XIV hizo un llamado desde Francia a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”, para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

En su Encíclica, Robert Francis Prevost subrayó que la IA debe desarmarse para “impedir el dominio sobre lo humano”.

Al respecto, Emmanuel Macron busca establecer una “organización internacional” para evitar que los modelos más avanzados de IA terminen “en manos de unos pocos”.

La gira del Papa León XIV en Francia

Las iglesias de París tienen carteles donde dan la bienvenida al Papa, toda vez que hay una gran carpa en los Campos Elíseos para la misa del 26 de septiembre.

Tras eso, León XIV visitará la sede de la Unesco y dará el primer baño de masas a bordo de su papamóvil, a lo largo de 2,5 kilómetros por el centro de París hasta Notre-Dame.

La jornada terminará con una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, como ocurrió en España. Se espera la participación de 80 mil personas de entre 17 y 35 años.

El Papa estará en Lourdes del 26 y 27 de septiembre, donde se reunirá con víctimas de agresiones sexuales dentro de la Iglesia. Terminará su gira en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.

Los recorridos por París, Lourdes y Metz provocarán el desplazamiento de 15 mil policías y gendarmes. Los trabajos costarán 27 millones de euros.

El Papa León XIV visita Francia a siete meses de la elección presidencial donde la extrema derecha lidera los sondeos. Además, la Iglesia Católica enfrenta un momento decisivo por la caída de la práctica religiosa y el aumento de bautismos de jóvenes desde el 2021, lo cual, el Sumo Pontífice calificó como una “sed espiritual” en el avión.

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