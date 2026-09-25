Muerte de bebés en Durango: infectólogo pide aclarar origen de bacteria y da posibles escenario de contagio

El médico internista e infectólogo Francisco Moreno señaló que aún falta información para determinar cómo ocurrió el contagio por la bacteria Klebsiella pneumoniae relacionado con bebés atendidos en un hospital del IMSS en Durango.

En entrevista con José Cárdenas, el especialista del Hospital ABC explicó que existen distintos escenarios que podrían explicar lo ocurrido. Sin embargo, recalcó que se trata de posibilidades y que no es posible establecer una causa con los datos disponibles.

Klebsiella pneumoniae: ¿cómo pudieron contagiarse los bebés?

Moreno explicó que una posibilidad es que alguno de los bebés estuviera infectado con Klebsiella pneumoniae y la bacteria se transmitiera posteriormente a otros pacientes.

Otra posibilidad, agregó, sería una infección vinculada con la administración de sueros, medicamentos o alimentación parenteral directamente por vía intravenosa.

El especialista insistió en que no puede determinarse cuál escenario ocurrió porque, según dijo, falta conocer información clave sobre los cultivos realizados.

Entre los datos que consideró necesarios están:

De qué parte del cuerpo se obtuvo el cultivo

Si la muestra fue de sangre

Si procedía de vías respiratorias

Si fue tomada de orina

Los protocolos aplicados a los pacientes

“No es lo mismo tener el cultivo en la saliva, en la piel o en la sangre”, explicó Moreno.

Especialista advierte vulnerabilidad de bebés ante infecciones

Durante la conversación en Noticias en Claro, también se abordó la muerte de cuatro de cinco bebés involucrados en el caso. Moreno indicó que los recién nacidos son especialmente vulnerables debido a que sus defensas todavía no ofrecen la misma protección que las de un adulto.

Por ello, destacó la importancia de mantener estrictos protocolos de seguridad e higiene en las áreas de cuidados intensivos.

Como un escenario hipotético, Moreno mencionó que instrumentos utilizados entre distintos pacientes podrían convertirse en una vía de transmisión si no son esterilizados correctamente. También planteó que un trabajador de la salud podría transmitir la bacteria mediante las manos.

El médico aclaró que estos escenarios son únicamente posibilidades ante la falta de información disponible y no una explicación confirmada de lo sucedido.

Francisco Moreno pide más información sobre el caso en Durango

Moreno cuestionó la información proporcionada sobre el caso y consideró necesario conocer más detalles para identificar el origen de la bacteria y determinar qué ocurrió con los bebés.

El especialista sostuvo que contar con esos datos permitiría entender si hubo transmisión entre pacientes o si la infección estuvo relacionada con algún procedimiento o producto administrado.

“Para eso necesitamos más información”, concluyó.

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