CDMX prevé chubascos y hasta 28 grados este viernes

Clima en CDMX este viernes: prevén lluvias, chubascos y descargas eléctricas

Este viernes 25 de septiembre, la Ciudad de México tendrá una mañana fresca y una tarde cálida, con cielo de medio nublado a nublado. Además, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos.

En el Estado de México, el ambiente será frío durante las primeras horas en zonas altas. Por la tarde aumentará la probabilidad de lluvia tanto en territorio mexiquense como en la capital del país.

Las lluvias e intervalos de chubascos previstos serán de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, por lo que las condiciones cambiarán después de una mañana con cielo medio nublado.

En el pronóstico para la región también se contempla presencia de bruma durante las primeras horas del día.

¿Cuál será la temperatura en CDMX?

A pesar de las lluvias previstas para la tarde, el ambiente será cálido. En la Ciudad de México, las temperaturas se mantendrán dentro de los siguientes rangos:

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

de 13 a 15 °C. Temperatura máxima: de 26 a 28 °C.

de 26 a 28 °C. Lluvias y chubascos: de 5 a 25 mm en 24 horas.

de 5 a 25 mm en 24 horas. Rachas de viento: de hasta 40 km/h.

El viento será del noreste, con una velocidad de entre 10 y 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Toluca tendrá temperaturas de hasta 25 grados

Para Toluca, Estado de México, se prevé una mañana considerablemente más fría. La temperatura mínima estará entre 8 y 10 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

En general, durante la mañana dominará el ambiente fresco en la región y frío en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se espera un ambiente cálido y mayor nubosidad, junto con la probabilidad de lluvias y chubascos en CDMX y Edomex, los cuales podrían presentarse con actividad eléctrica.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.