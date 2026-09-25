Muere Jim Copenhaver, herido en el atentado contra Donald Trump en 2024

Donald Trump. Foto: AFP

Jim Copenhaver, uno de los asistentes que resultaron heridos durante el intento de asesinato contra Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, murió a los 76 años, informó este jueves el entorno de su familia.

Copenhaver fue alcanzado por disparos en el brazo y el abdomen durante el ataque del 13 de julio de 2024, cuando el entonces candidato presidencial participaba en un acto de campaña. Permaneció con lesiones y secuelas durante los dos años posteriores al tiroteo.

Jim Copenhaver murió dos años después del ataque a Trump

El abogado de la familia confirmó que Copenhaver murió el miércoles 23 de septiembre de 2026, rodeado de sus seres queridos. La familia no precisó en su comunicado si el fallecimiento estuvo directamente relacionado con las heridas sufridas durante el mitin.

Sin embargo, el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, señaló que la muerte ocurrió por complicaciones derivadas de las heridas de bala que recibió en 2024.

El ataque ocurrió cuando un hombre armado abrió fuego desde un edificio cercano al lugar del mitin. Una de las balas rozó la oreja de Donald Trump, quien fue retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto.

Dos asistentes murieron tras el ataque en Butler

Copenhaver fue uno de los tres asistentes alcanzados por los disparos. David Dutch también resultó herido y sobrevivió al ataque. Asimismo, el otro espectador, Corey Comperatore, de 50 años, murió ese mismo día después de recibir un disparo mientras se encontraba entre el público.

Tras conocerse la muerte de Copenhaver, Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social y lo calificó como un “verdadero patriota estadounidense”. También recordó que continuó enfrentando las consecuencias de las heridas sufridas durante el ataque.

Su legado imborrable de amor y devoción perdurará para siempre. Nuestros corazones y oraciones están con la familia Copenhaver, especialmente con su increíble esposa Marianne. ¡Que Dios los bendiga a todos!

Así, la muerte de Copenhaver ocurre más de dos años después del tiroteo que marcó uno de los episodios de mayor impacto durante la campaña presidencial de 2024.

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