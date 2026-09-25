Tras decomiso de huachicol, “todos quedaron mal parados”: Carlos Elizondo cuestiona caso en Guanajuato

Esta noche en Noticias en Claro, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, habló acerca del aseguramiento de huachicol en Guanajuato, el cual calificó como “muy sospechoso”.

Entre los elementos que Mayer-Serra destacó están los años de funcionamiento de la empresa, los clientes, los dueños, así como el tener los permisos en orden. Por lo mismo, dijo, todos quedaron mal parados luego de defender “algo que no era”.

Asimismo, tras la publicación del exrector de la Universidad Autónoma de México, Francisco Barnés de Castro, Carlos Elizondo comentó el aumento de la exportación ilegal del diésel. Según lo informado, tendría un incremento del 520 por ciento con respecto a enero del 2026.

Por último, Mayer-Serra cuestionó el señalamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la refinería de Dos Bocas evita la importación de diésel en México.

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