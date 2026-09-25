Viernes con lluvias en todo el país por huracán Polo y monzón mexicano
Además de las lluvias, se prevé calor en 18 estados, el cual podría alcanzar los 40 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este viernes 25 de septiembre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. El huracán Polo continúa su avance, mientras que el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica y una vaguada, serán quienes provoquen estas precipitaciones.
Por su parte, las altas temperaturas no frenan para este viernes
¿Dónde lloverá este viernes 25 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guerrero
- Puebla
- Querétaro
- Hidalgo
- Campeche
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Durango
- Nuevo León
- Yucatán
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Baja California
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 25 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Campeche
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero
- Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Nayarit
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados con descargas eléctricas,
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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