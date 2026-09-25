Viernes con lluvias en todo el país por huracán Polo y monzón mexicano

Lluvias por Polo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este viernes 25 de septiembre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. El huracán Polo continúa su avance, mientras que el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica y una vaguada, serán quienes provoquen estas precipitaciones.

Por su parte, las altas temperaturas no frenan para este viernes

¿Dónde lloverá este viernes 25 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guerrero

Puebla

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Durango

Nuevo León

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Baja California

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 25 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán 30 a 35 °C: Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Campeche

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca

: Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura : costas de Jalisco

: costas de Jalisco Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Nayarit

costa de Baja California Sur y Nayarit Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados con descargas eléctricas,

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos acompañados con descargas eléctricas, Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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