Las de hoy | 25 de septiembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV. Uno TV presenta las noticias principales este 25 de septiembre de 2026 Pobladores de Juchitán de Zaragoza saben que los policías municipales son mandaderos, halcones y cuidadores de los Cromo, grupo criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esta región de Oaxaca. […]
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 25 de septiembre de 2026
- El Universal: Policías de Juchitán, mandaderos y halcones del narco
Pobladores de Juchitán de Zaragoza saben que los policías municipales son mandaderos, halcones y cuidadores de los Cromo, grupo criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esta región de Oaxaca.
- Reforma: Agrava Pemex carga de deuda.- Moody’s
Impactan los apoyos a la petrolera en el déficit fiscal.
- Excélsior: Juchitán, acéfalo; cae exmando que protegía al crimen
El suplente del alcalde detenido permanece sin aparecer y acusó que su domicilio fue cateado; el exjefe policial del municipio fue detenido por nexos con los Cromos.
- Milenio Diario: “Control humano” sobre la IA y relación pacífica: Xi a Trump
El presidente chino dijo en sus comentarios al llegar que la “competencia debería ser saludable y debería mantenerse dentro de los límites”.
- La Jornada: Competencia sana y prudencia, exige Xi Jinping a Trump
El presidente de Estados Unidos recibe a su par chino en la Casa Blanca.
- El Financiero: Banxico pausa y se desmarca de la Fed
Descarta “reacción mecánica” ante los ajustes a la tasa de referencia en Estados Unidos.
- El Economista: Banxico mantuvo su tasa en 6.5%; se desacopla de los ciclos de la Fed
Perciben riesgo de que la actividad económica desacelere.
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