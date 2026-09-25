Las de hoy | 25 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 25 de septiembre de 2026

El Universal: Policías de Juchitán, mandaderos y halcones del narco

Pobladores de Juchitán de Zaragoza saben que los policías municipales son mandaderos, halcones y cuidadores de los Cromo, grupo criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esta región de Oaxaca.

Reforma: Agrava Pemex carga de deuda.- Moody’s

Impactan los apoyos a la petrolera en el déficit fiscal.

Excélsior: Juchitán, acéfalo; cae exmando que protegía al crimen

El suplente del alcalde detenido permanece sin aparecer y acusó que su domicilio fue cateado; el exjefe policial del municipio fue detenido por nexos con los Cromos.

Milenio Diario: “Control humano” sobre la IA y relación pacífica: Xi a Trump

El presidente chino dijo en sus comentarios al llegar que la “competencia debería ser saludable y debería mantenerse dentro de los límites”.

La Jornada: Competencia sana y prudencia, exige Xi Jinping a Trump

El presidente de Estados Unidos recibe a su par chino en la Casa Blanca.

El Financiero: Banxico pausa y se desmarca de la Fed

Descarta “reacción mecánica” ante los ajustes a la tasa de referencia en Estados Unidos.

El Economista: Banxico mantuvo su tasa en 6.5%; se desacopla de los ciclos de la Fed

Perciben riesgo de que la actividad económica desacelere.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.