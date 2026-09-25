Padres de normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 25 de septiembre

Movilizaciones en CDMX este 25 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 25 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán las padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

14 concentraciones

2 citas agendadas

1 rodada ciclista

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Movilizaciones previstas durante la mañana

Azcapotzalco — 09:00 horas

Comunidad estudiantil de la UAM Azcapotzalco

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, avenida San Pablo Xalpa No. 180.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, avenida San Pablo Xalpa No. 180. Actividad: Jornada de lucha por Ayotzinapa.

Jornada de lucha por Ayotzinapa. A las 09:00 horas se contempla pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos y un mitin.

se contempla pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos y un mitin. A las 10:00 horas , los participantes realizarán pinta de mantas y carteles para la marcha del 26 de septiembre.

, los participantes realizarán pinta de mantas y carteles para la marcha del 26 de septiembre. Aforo estimado: 50 personas.

Álvaro Obregón — 10:00 horas

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA)

Lugar: Poder Judicial de la Federación, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn.

Poder Judicial de la Federación, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn. Demanda: Solicitan que se detenga la subasta pública de Altos Hornos de México y se encuentre una solución que permita reactivar la empresa y atender el conflicto laboral y el pago de liquidaciones y salarios.

Solicitan que se detenga la subasta pública de Altos Hornos de México y se encuentre una solución que permita reactivar la empresa y atender el conflicto laboral y el pago de liquidaciones y salarios. Aforo estimado: 50 personas.

50 personas. La agenda advierte que no se descarta afectación vial durante la actividad.

Cuauhtémoc — 10:00 horas

Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera.

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera. Demanda: Exigen la aplicación a nivel nacional de una circular relacionada con un periodo anual de desintoxicación de trabajadores del sector salud, con énfasis en condiciones laborales y protección ante riesgos.

Exigen la aplicación a nivel nacional de una circular relacionada con un periodo anual de desintoxicación de trabajadores del sector salud, con énfasis en condiciones laborales y protección ante riesgos. Aforo estimado: 350 personas.

350 personas. Se contempla la llegada de autobuses y posibles afectaciones viales.

La zona de la Suprema Corte concentrará varias actividades

Cuauhtémoc — 11:00 horas

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2. Motivo: En el marco de la jornada “Ayotzinapa, 12 años de lucha” , realizarán una manifestación para exigir acciones relacionadas con el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

En el marco de la jornada , realizarán una manifestación para exigir acciones relacionadas con el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Aforo estimado: 900 personas , de acuerdo con la agenda mostrada en las capturas.

, de acuerdo con la agenda mostrada en las capturas. Se prevé la posible incorporación de organizaciones sociales y estudiantiles.

La actividad forma parte de los actos previos a la movilización del sábado 26 de septiembre.

Cuauhtémoc — 11:00 horas

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plantón de Mujeres Mazatecas.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plantón de Mujeres Mazatecas. Actividad: Presentación del libro Mazatecas por la libertad. Gráfica de una lucha colectiva sin fronteras.

Presentación del libro Mazatecas por la libertad. Gráfica de una lucha colectiva sin fronteras. El acto plantea demandas relacionadas con la libertad de personas presas y el regreso de personas desplazadas.

Aforo estimado: 30 personas.

Coyoacán — 11:00 horas

Comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur

Lugar: CCH Sur, bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.

CCH Sur, bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel. Motivo: Mitin y pase de lista para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 12 años de su desaparición.

Mitin y pase de lista para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 12 años de su desaparición. Aforo estimado: 60 personas.

60 personas. La agenda contempla la posibilidad de que se sumen otros colectivos estudiantiles.

Cuauhtémoc — 11:00 horas

Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia “Luciérnagas”

Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores.

Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores. Actividad: Conferencia de prensa titulada “Bordada por la memoria”, relacionada con las personas desaparecidas en México.

Conferencia de prensa titulada “Bordada por la memoria”, relacionada con las personas desaparecidas en México. Aforo estimado: 50 personas.

Otras concentraciones del mediodía y la tarde

Miguel Hidalgo — 11:00 horas

Comité Ejecutivo de Democrats Abroad en la Ciudad de México

Lugar: Monumento a Martin Luther King Jr., avenida Emilio Castelar y Julio Verne, colonia Polanco IV Sección.

Monumento a Martin Luther King Jr., avenida Emilio Castelar y Julio Verne, colonia Polanco IV Sección. Actividad: Vigilia por familias latinas y personas migrantes, en solidaridad con víctimas de violencia o fallecimientos durante operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Vigilia por familias latinas y personas migrantes, en solidaridad con víctimas de violencia o fallecimientos durante operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Aforo estimado: 50 personas.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero — 12:00 horas

Plataforma 4:20

Se trata de una jornada itinerante, por lo que tendrá presencia en tres puntos:

Monumento a la Madre: avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín.

avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín. División del Norte y avenida Cuauhtémoc: colonia Narvarte Poniente.

colonia Narvarte Poniente. Gran Canal y Circuito Interior: colonia 20 de Noviembre.

colonia 20 de Noviembre. Actividad: recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación.

recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación. Aforo estimado: 45 personas.

La misma jornada itinerante ha sido registrada previamente en la agenda de movilizaciones de la capital con esos tres puntos.

Cuauhtémoc — 13:00 horas

Colectivo “La Mariposa Violeta”

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores. Demanda: Justicia para una mujer de 25 años víctima de feminicidio y rechazo a la resolución judicial que, según la organización, redujo o anuló su condena.

Justicia para una mujer de 25 años víctima de feminicidio y rechazo a la resolución judicial que, según la organización, redujo o anuló su condena. Aforo estimado: 40 personas.

40 personas. No se descarta la incorporación de otros colectivos feministas.

Cuauhtémoc — 15:00 horas

Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza de EU

Lugar: Anti Monumento +72, Paseo de la Reforma No. 305.

Anti Monumento +72, Paseo de la Reforma No. 305. Actividad: Vigilia por víctimas de la Patrulla Fronteriza; se prevé la colocación de cintas con nombres y fotografías de víctimas.

Vigilia por víctimas de la Patrulla Fronteriza; se prevé la colocación de cintas con nombres y fotografías de víctimas. Aforo estimado: 40 personas.

Gustavo A. Madero — 15:00 horas

Grupo “Sargento” de la Organización de Estudiantes Técnicos del IPN

Lugar: CECyT No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, avenida 510 No. 1000, colonia Pueblo de San Juan de Aragón.

CECyT No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, avenida 510 No. 1000, colonia Pueblo de San Juan de Aragón. Actividad: Celebración del aniversario de la organización.

Celebración del aniversario de la organización. La agenda advierte que podrían trasladarse a otro sitio y realizar actividades que afecten momentáneamente la circulación.

Aforo estimado: 80 personas.

Actividades previstas durante todo el día

Gustavo A. Madero

Grupo “Cuervos” de la organización de estudiantes técnicos del CONALEP

Lugar: CONALEP “Ing. José Antonio Padilla Segura III”, en la zona de La Barranca y Acueducto de Guadalupe.

CONALEP “Ing. José Antonio Padilla Segura III”, en la zona de La Barranca y Acueducto de Guadalupe. Actividad: Celebración del aniversario de la organización.

Celebración del aniversario de la organización. Existe posibilidad de traslado a otro punto y de actividades que generen afectaciones viales.

Aforo estimado: 70 personas.

Benito Juárez

Movimiento de Regeneración Sindical

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya. Horario: Durante el día.

Durante el día. Actividad: Instalación de mesas para recolección de firmas en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Instalación de mesas para recolección de firmas en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo estimado: 30 personas.

30 personas. Este punto también ha aparecido en agendas recientes de movilizaciones de la capital.

Citas agendadas que también pueden generar presencia vial

En las capturas aparece además una actividad de vecinos de la colonia San José Ticomán, programada a las 10:30 horas en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en Xocongo No. 131, colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

Demanda: Solicitan la liberación de dos personas recluidas en los reclusorios de Santa Martha y Oriente.

Solicitan la liberación de dos personas recluidas en los reclusorios de Santa Martha y Oriente. Aforo estimado: 60 personas.

Aunque se trata de una cita y no de una marcha, puede generar concentración de personas en las inmediaciones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.