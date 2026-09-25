Padres de normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 25 de septiembre
Este viernes 25 de septiembre habrá movilizaciones en CDMX, incluida la de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este viernes 25 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán las padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 14 concentraciones
- 2 citas agendadas
- 1 rodada ciclista
- 17 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Movilizaciones previstas durante la mañana
Azcapotzalco — 09:00 horas
Comunidad estudiantil de la UAM Azcapotzalco
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, avenida San Pablo Xalpa No. 180.
- Actividad: Jornada de lucha por Ayotzinapa.
- A las 09:00 horas se contempla pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos y un mitin.
- A las 10:00 horas, los participantes realizarán pinta de mantas y carteles para la marcha del 26 de septiembre.
- Aforo estimado: 50 personas.
Álvaro Obregón — 10:00 horas
Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA)
- Lugar: Poder Judicial de la Federación, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn.
- Demanda: Solicitan que se detenga la subasta pública de Altos Hornos de México y se encuentre una solución que permita reactivar la empresa y atender el conflicto laboral y el pago de liquidaciones y salarios.
- Aforo estimado: 50 personas.
- La agenda advierte que no se descarta afectación vial durante la actividad.
Cuauhtémoc — 10:00 horas
Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud
- Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera.
- Demanda: Exigen la aplicación a nivel nacional de una circular relacionada con un periodo anual de desintoxicación de trabajadores del sector salud, con énfasis en condiciones laborales y protección ante riesgos.
- Aforo estimado: 350 personas.
- Se contempla la llegada de autobuses y posibles afectaciones viales.
La zona de la Suprema Corte concentrará varias actividades
Cuauhtémoc — 11:00 horas
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2.
- Motivo: En el marco de la jornada “Ayotzinapa, 12 años de lucha”, realizarán una manifestación para exigir acciones relacionadas con el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
- Aforo estimado: 900 personas, de acuerdo con la agenda mostrada en las capturas.
- Se prevé la posible incorporación de organizaciones sociales y estudiantiles.
- La actividad forma parte de los actos previos a la movilización del sábado 26 de septiembre.
Cuauhtémoc — 11:00 horas
Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plantón de Mujeres Mazatecas.
- Actividad: Presentación del libro Mazatecas por la libertad. Gráfica de una lucha colectiva sin fronteras.
- El acto plantea demandas relacionadas con la libertad de personas presas y el regreso de personas desplazadas.
- Aforo estimado: 30 personas.
Coyoacán — 11:00 horas
Comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur
- Lugar: CCH Sur, bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.
- Motivo: Mitin y pase de lista para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 12 años de su desaparición.
- Aforo estimado: 60 personas.
- La agenda contempla la posibilidad de que se sumen otros colectivos estudiantiles.
Cuauhtémoc — 11:00 horas
Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia “Luciérnagas”
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores.
- Actividad: Conferencia de prensa titulada “Bordada por la memoria”, relacionada con las personas desaparecidas en México.
- Aforo estimado: 50 personas.
Otras concentraciones del mediodía y la tarde
Miguel Hidalgo — 11:00 horas
Comité Ejecutivo de Democrats Abroad en la Ciudad de México
- Lugar: Monumento a Martin Luther King Jr., avenida Emilio Castelar y Julio Verne, colonia Polanco IV Sección.
- Actividad: Vigilia por familias latinas y personas migrantes, en solidaridad con víctimas de violencia o fallecimientos durante operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
- Aforo estimado: 50 personas.
Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero — 12:00 horas
Plataforma 4:20
Se trata de una jornada itinerante, por lo que tendrá presencia en tres puntos:
- Monumento a la Madre: avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín.
- División del Norte y avenida Cuauhtémoc: colonia Narvarte Poniente.
- Gran Canal y Circuito Interior: colonia 20 de Noviembre.
- Actividad: recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación.
- Aforo estimado: 45 personas.
La misma jornada itinerante ha sido registrada previamente en la agenda de movilizaciones de la capital con esos tres puntos.
Cuauhtémoc — 13:00 horas
Colectivo “La Mariposa Violeta”
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores.
- Demanda: Justicia para una mujer de 25 años víctima de feminicidio y rechazo a la resolución judicial que, según la organización, redujo o anuló su condena.
- Aforo estimado: 40 personas.
- No se descarta la incorporación de otros colectivos feministas.
Cuauhtémoc — 15:00 horas
Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza de EU
- Lugar: Anti Monumento +72, Paseo de la Reforma No. 305.
- Actividad: Vigilia por víctimas de la Patrulla Fronteriza; se prevé la colocación de cintas con nombres y fotografías de víctimas.
- Aforo estimado: 40 personas.
Gustavo A. Madero — 15:00 horas
Grupo “Sargento” de la Organización de Estudiantes Técnicos del IPN
- Lugar: CECyT No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, avenida 510 No. 1000, colonia Pueblo de San Juan de Aragón.
- Actividad: Celebración del aniversario de la organización.
- La agenda advierte que podrían trasladarse a otro sitio y realizar actividades que afecten momentáneamente la circulación.
- Aforo estimado: 80 personas.
Actividades previstas durante todo el día
Gustavo A. Madero
Grupo “Cuervos” de la organización de estudiantes técnicos del CONALEP
- Lugar: CONALEP “Ing. José Antonio Padilla Segura III”, en la zona de La Barranca y Acueducto de Guadalupe.
- Actividad: Celebración del aniversario de la organización.
- Existe posibilidad de traslado a otro punto y de actividades que generen afectaciones viales.
- Aforo estimado: 70 personas.
Benito Juárez
Movimiento de Regeneración Sindical
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.
- Horario: Durante el día.
- Actividad: Instalación de mesas para recolección de firmas en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
- Aforo estimado: 30 personas.
- Este punto también ha aparecido en agendas recientes de movilizaciones de la capital.
Citas agendadas que también pueden generar presencia vial
En las capturas aparece además una actividad de vecinos de la colonia San José Ticomán, programada a las 10:30 horas en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en Xocongo No. 131, colonia Tránsito, Cuauhtémoc.
- Demanda: Solicitan la liberación de dos personas recluidas en los reclusorios de Santa Martha y Oriente.
- Aforo estimado: 60 personas.
Aunque se trata de una cita y no de una marcha, puede generar concentración de personas en las inmediaciones.
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