La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 25 de septiembre de 2026, ahora desde Villahermosa, Tabasco.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 25 de septiembre de 2026
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Tabasco.
Resalta la disminución de 54% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026.
Asimismo, señala que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 18% de septiembre de 2024 a agosto de 2026, al pasar de 12..6 a 10.3.
En su intervención en la mañanera, el gobernadora de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradece la visita de la mandataria federal y de los integrantes de su gabinete.
Resalta la gran labor que el Gobierno federal hace por el bien de la entidad que gobierna. Reconoce, además, los programas sociales y las becas, apoyo que considera es de gran apoyo para las familias de Tabasco.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe sobre seguridad y avances en Tabasco
– Programa de producción de cacao para la entidad
– Informe sobre turismo
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Villahermosa, Tabasco.
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