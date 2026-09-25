La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de septiembre de 2026

En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Tabasco.

Resalta la disminución de 54% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026.

Asimismo, señala que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 18% de septiembre de 2024 a agosto de 2026, al pasar de 12..6 a 10.3.