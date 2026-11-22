Frío en varios estados del país. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 22 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvia en 31 estados de la República Mexicana, como parte del frente frío 8.

Aunado al octavo frente frío de la temporada, una corriente en chorro subtropical, junto a una vaguada en niveles altos y medios, provocarán bajas temperaturas, las cuales podrían alcanzar -10 °C en Baja California y Durango.

¿Dónde lloverá este domingo 22 de noviembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Tamaulipas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

San Luis Potosí

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Chihuahua

Durango

Tabasco

Campeche

Yucatán

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 22 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:-

-10 a -5 °C: zonas serranas de Baja California y Durango

zonas serranas de Baja California y Durango – 5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Coahuila y Tamaulipas

: Coahuila y Tamaulipas Vientos de 30 a 50 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos y posibles descargas eléctricas

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos y posibles descargas eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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