¡Sigue el frío! SMN prevé mínimas de -10 grados y lluvia en 31 estados este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en 31 estados de México y temperaturas extremas de hasta -10 °C debido al avance del frente frío número 8.
Para este domingo 22 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvia en 31 estados de la República Mexicana, como parte del frente frío 8.
Aunado al octavo frente frío de la temporada, una corriente en chorro subtropical, junto a una vaguada en niveles altos y medios, provocarán bajas temperaturas, las cuales podrían alcanzar -10 °C en Baja California y Durango.
¿Dónde lloverá este domingo 22 de noviembre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Tamaulipas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Veracruz
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Chihuahua
- Durango
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 22 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:-
- -10 a -5 °C: zonas serranas de Baja California y Durango
- –5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Vientos de 40 a 60 km/h: Coahuila y Tamaulipas
- Vientos de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos y posibles descargas eléctricas
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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