narcos que cayeron la últiam década. Fotos: AFP/Cuartoscuro/Reuters

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, se suma a los principales golpes contra el narcotráfico en México durante la última década. Entre ellos figuran las caídas de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las operaciones contra estos líderes criminales han ocurrido en medio de disputas territoriales, enfrentamientos entre organizaciones delictivas y episodios de violencia en distintas regiones del país.

Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha reforzado las acciones contra el narcotráfico ante las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Como parte de esta estrategia, las autoridades mexicanas han entregado a 92 criminales de alto perfil a Estados Unidos, mientras continúan las operaciones contra las estructuras de los cárteles.

Estos son cuatro de los principales capos del narcotráfico que han caído durante la última década, de acuerdo con información de la agencia AFP.

Capos del narco caídos en la última década. Foto: UnoTV (IA)

Chapo Isidro: detenido el 20 de noviembre de 2026 en Sinaloa

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”, encabezaba una organización criminal vinculada con los Beltrán Leyva y mantenía una alianza con Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El narcotraficante figuraba entre los fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

El 20 de noviembre de 2026, fuerzas militares mexicanas lo detuvieron durante un operativo en Guasave, Sinaloa.

La operación provocó una respuesta violenta de integrantes de su organización criminal, que reaccionaron ante la captura de su líder.

Su detención representa un nuevo golpe contra las estructuras vinculadas con el Cártel de Sinaloa, organización que enfrenta disputas internas por el control de sus operaciones.

El Mencho: murió tras un operativo militar en febrero de 2026

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue el principal dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México.

El 8 de febrero de 2026, el narcotraficante murió después de resultar herido durante un operativo militar realizado en el estado de Jalisco.

La operación desencadenó una respuesta violenta de integrantes de su organización, con incidentes registrados en 20 de las 32 entidades federativas.

El CJNG figura entre las organizaciones designadas por Estados Unidos como grupos terroristas extranjeros.

La muerte de Oseguera Cervantes marcó un cambio en la estructura de mando del cártel, cuyo liderazgo había mantenido durante años.

El Mayo Zambada: detenido en Estados Unidos en julio de 2024

Ismael “El Mayo” Zambada fue uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, organización que encabezó junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 25 de julio de 2024, Zambada fue detenido en territorio estadounidense después de llegar en una aeronave procedente de México.

El narcotraficante aseguró que había sido llevado contra su voluntad a Estados Unidos y calificó lo ocurrido como un secuestro.

Su captura profundizó las divisiones entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, vinculadas con las familias de Zambada y Guzmán.

La disputa por el control de la organización derivó en enfrentamientos y una escalada de violencia en Sinaloa.

La detención también representó la salida de uno de los dirigentes que durante décadas había permanecido al frente de la organización criminal.

El Chapo Guzmán: capturado en 2016 y condenado a cadena perpetua

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa y durante años figuró entre los narcotraficantes más buscados del mundo.

Su historial de detenciones y fugas comenzó antes de la última década.

En 1993, fue detenido en Guatemala y trasladado a México. Sin embargo, en enero de 2001 escapó de un centro penitenciario mexicano.

Las autoridades volvieron a capturarlo en febrero de 2014, pero en julio de 2015 protagonizó una segunda fuga mediante un túnel construido desde su celda.

El 8 de enero de 2016, fuerzas federales mexicanas lo recapturaron en Los Mochis, Sinaloa.

Posteriormente, el 19 de enero de 2017, México lo extraditó a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con el narcotráfico.

En 2019 recibió una condena a cadena perpetua más 30 años de prisión, que cumple en territorio estadounidense.

¿Qué pasó con los cárteles después de la caída de sus líderes?

Las detenciones y muertes de los principales dirigentes del narcotráfico no han significado necesariamente la desaparición de sus organizaciones.

En el caso del Cártel de Sinaloa, la captura de El Mayo Zambada estuvo seguida de una disputa entre facciones por el control de la estructura criminal.

La muerte de El Mencho y la reciente detención del Chapo Isidro también representan cambios en el liderazgo de organizaciones que mantienen presencia en distintas regiones del país.

Las cuatro caídas muestran diferentes resultados de las operaciones contra el narcotráfico: capturas en México, detenciones en Estados Unidos, extradiciones y fallecimientos durante operativos militares.

Al mismo tiempo, evidencian que la salida de los principales dirigentes puede abrir nuevas disputas internas por el control de las actividades delictivas.

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