Lluvias y bajas temperaturas para los próximos días. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío número 8 provocará lluvias, fuertes vientos y temperaturas de hasta -10 grados en distintas regiones de México durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones se presentarán desde este sábado 21 y se extenderán hasta el miércoles 25 de noviembre.

El organismo prevé que el sistema frontal avance sobre el territorio nacional e interactúe con otros fenómenos meteorológicos, lo que ocasionará precipitaciones de fuertes a intensas, descenso de temperaturas y un evento de Norte en las costas del golfo de México, el istmo y el golfo de Tehuantepec.

Las temperaturas más bajas se esperan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían descender hasta los -10 grados. Además, algunas entidades podrían registrar lluvias de hasta 150 milímetros, principalmente entre el lunes y el miércoles.

Pronóstico del SMN para hoy y los próximos días: ¿qué estados tendrán lluvias, frío y fuertes vientos?

De acuerdo con el SMN, el frente frío 8 tendrá efectos en diferentes regiones del país. Durante el fin de semana se desplazará por el norte y noreste, mientras que a partir del lunes recorrerá el golfo de México, el oriente y el sureste.

La masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal ocasionará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país. También favorecerá la presencia de un evento de Norte, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Este es el pronóstico del tiempo para cada día:

¿Cómo estará el clima en México este sábado 21 de noviembre?

Para este sábado, el frente frío 8 se desplazará sobre el noroeste y norte de México. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca y la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias, chubascos y rachas fuertes de viento.

Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En tanto, habrá lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Respecto a las condiciones del viento, se esperan:

Rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango.

Rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Coahuila, así como en Oaxaca, donde serán de componente norte.

Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Durante la madrugada del domingo, las temperaturas podrían descender de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Baja California y Durango, mientras que en las regiones montañosas de Chihuahua se esperan valores de -5 a 0 grados.

Foto: SMN.

¿Qué estados tendrán lluvias y bajas temperaturas este domingo 22 de noviembre?

Para el domingo, el frente frío número 8 avanzará sobre el noreste del país e interactuará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del territorio nacional y la corriente en chorro subtropical.

El SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el noreste de Tamaulipas.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este de Nuevo León y San Luis Potosí, así como en el norte de Veracruz.

Las entidades que podrían registrar intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, son Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 30 a 50 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas.

El frío también estará presente durante la madrugada del lunes, cuando se esperan temperaturas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. En las regiones montañosas de Baja California se pronostican valores de -5 a 0 grados.

Foto: SMN.

¿Cómo estará el clima este lunes 23 de noviembre?

Para el lunes, el frente frío 8 recorrerá el noreste, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán. Su interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones puntuales intensas en algunas regiones.

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte y centro de Veracruz.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa de Tamaulipas y el norte y este de Puebla.

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, se pronostican en el sur de Nuevo León, norte y este de San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, norte de Oaxaca y costa de Quintana Roo.

Por otra parte, habrá intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las costas de Tamaulipas y Veracruz se presentará un evento de Norte, con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h. Durante la noche, estas condiciones se extenderán hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

En cuanto a las temperaturas, durante la madrugada del martes se esperan mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en las regiones montañosas de Baja California y Sonora, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Foto: SMN.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este martes 24 de noviembre?

El martes continuará el desplazamiento del frente frío 8 y sus efectos en el territorio nacional. El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro y sur de Veracruz, sureste de Puebla y norte de Oaxaca.

También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Tabasco, así como en el norte de Chiapas.

En Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros. Mientras que Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos podrían registrar intervalos de chubascos.

Para esta jornada, las rachas de viento serán de 30 a 50 km/h en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con dirección de componente norte.

Además, se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Durango y Chihuahua. En Baja California y Zacatecas se esperan valores de -5 a 0 grados.

Foto: SMN.

¿Cómo estará el clima este miércoles 25 de noviembre?

Para el miércoles, el frente frío 8 mantendrá las condiciones para lluvias intensas en el sureste mexicano. El pronóstico contempla precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, oeste de Tabasco y noroeste de Chiapas.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sureste de Puebla, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Campeche.

Las entidades que podrían registrar intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, son San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Respecto al viento, el SMN pronostica un evento de Norte con las siguientes características:

Rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Rachas de 60 a 80 km/h en el centro y sur de Veracruz.

Rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas.

Rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y Campeche.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Baja California.

Durante la madrugada del miércoles, las temperaturas podrían descender de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados en las regiones montañosas de Baja California y Zacatecas, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Foto: SMN.

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