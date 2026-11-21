Primo y cuñado del “Chapo Isidro” también fueron detenidos. Foto: @Defensamx1

Junto con Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado del Cártel del Pacífico, facción “Mayos”, fueron detenidos dos de sus familiares y presuntos colaboradores: Germán “N”, conocido como “Serafín”, su primo y señalado como segundo al mando, y José “N”, su cuñado e identificado como operador financiero del grupo criminal.

Los tres fueron capturados por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano durante un operativo realizado el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. Posteriormente, arribaron a las 5:20 horas de este sábado a la Ciudad de México, a bordo de una aeronave militar, y fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

“Serafín”, señalado como segundo al mando

Germán “N”, alias “Serafín” su primo, era identificado como uno de los principales colaboradores del “Chapo Isidro”. Su posición dentro de la estructura criminal lo colocaba como segundo al mando de la organización.

Su captura ocurrió durante el despliegue de fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio sinaloense.

Detienen a operador financiero de la organización

En el mismo operativo también fue detenido José “N” su cuñado, señalado como el responsable de las operaciones financieras del grupo criminal.

El “Chapo Isidro”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, era considerado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como uno de los 10 fugitivos más buscados. Las autoridades estadounidenses lo señalaban como presunto líder de la organización criminal Meza Flores, con operaciones en Sinaloa y vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Entre las sustancias que presuntamente distribuía la organización se encuentran fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana. Además, el Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera directamente a su arresto o condena.

Meza Flores enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos relacionadas con la producción y distribución de narcóticos, así como delitos por posesión y uso de armas de fuego. La primera acusación en su contra fue presentada en mayo de 2012 y, en noviembre de 2019, se emitió una nueva acusación formal y una orden federal de arresto.

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