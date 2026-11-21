El saldo tras la captura del Chapo Isidro. Foto: Defensa

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, dejó 11 personas muertas: cuatro militares y siete presuntos integrantes de un grupo criminal, informó este sábado 21 de noviembre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia confirmó que durante el operativo también fueron detenidas ocho personas, entre ellas el presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva y dos de sus principales colaboradores.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que integrantes del grupo delictivo atacaron a las fuerzas federales para impedir la captura de su jefe.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

¿Cómo murieron los cuatro militares durante la captura del “Chapo Isidro”?

De acuerdo con Defensa, los cuatro elementos del Ejército Mexicano pertenecían a fuerzas regulares de infantería y se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave.

Durante el despliegue, integrantes de la organización criminal opusieron resistencia armada para evitar la detención de Meza Flores.

La dependencia confirmó que cuatro soldados perdieron la vida durante los enfrentamientos, mientras que siete presuntos agresores también murieron.

Defensa expresó sus condolencias a las familias de los militares y aseguró que brindará acompañamiento institucional a sus familiares.

Por su parte, García Harfuch lamentó los fallecimientos mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 .

A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias

Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México.

El grupo armado intentó impedir la captura… https://t.co/5gPxwjBf26 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026

“A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México”, señaló.

El funcionario sostuvo que la violencia de las organizaciones criminales representa un riesgo para la población de Sinaloa y otras regiones del país.

¿Quiénes fueron detenidos junto con el “Chapo Isidro”?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ocho presuntos integrantes de la organización criminal fueron detenidos durante la operación.

Entre ellos se encuentran:

Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”: identificado como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

identificado como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Germán “N”, alias “Serafín”: primo de Meza Flores y señalado como segundo al mando de la organización.

primo de Meza Flores y señalado como segundo al mando de la organización. José “N”: cuñado del presunto líder criminal e identificado como operador financiero.

cuñado del presunto líder criminal e identificado como operador financiero. Pánfilo “N”: primo hermano del “Chapo Isidro” y señalado como operador logístico del grupo delictivo.

Los otros cuatro detenidos también quedaron bajo custodia de las autoridades federales.

Defensa precisó que tres de los capturados fueron trasladados a la Ciudad de México, mientras que los otros cinco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

Trasladan al “Chapo Isidro” a la FEMDO en Ciudad de México

La dependencia informó que Meza Flores, Germán “N” y José “N” arribaron a las 5:20 horas de este sábado a la Ciudad de México.

Los tres se trasladaron en una aeronave militar y posteriormente ingresados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Ahí quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

El “Chapo Isidro” enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Además, era uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

¿Qué armas aseguraron durante el operativo en Sinaloa?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las fuerzas federales aseguraron armamento, equipo táctico, drogas y dinero en efectivo.

Entre los objetos decomisados se encuentran:

Un fusil Barrett calibre .50.

Diez armas de diversos calibres.

Un lanzagranadas.

Dos granadas de mano.

Cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Equipo táctico.

Diversas drogas y dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que la operación contó con trabajos de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.

Defensa señaló que, hasta el momento de su reporte, no tenía información de personas ajenas a los enfrentamientos que hubieran resultado afectadas.

Captura provoca bloqueos y vehículos incendiados en Sinaloa

La detención del “Chapo Isidro”, realizada durante la noche del viernes 20 de noviembre, estuvo acompañada de enfrentamientos y hechos de violencia en distintos puntos de Sinaloa.

Tras el despliegue de las fuerzas federales, se reportaron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques armados en municipios como Guasave y Ahome.

Las autoridades estatales y federales desplegaron personal para retirar vehículos que obstruían las vialidades y reforzar la vigilancia.

García Harfuch aseguró que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendrán su presencia en Sinaloa para proteger a la población.

El funcionario calificó la detención como un avance en las acciones para recuperar la seguridad en la entidad, donde distintas organizaciones criminales mantienen disputas territoriales.

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