Murió en el hospital el presunto autor del tiroteo que dejó 6 muertos en Cracovia

Foto: AFP

El autor del tiroteo que mató a seis personas e hirió a 15 el sábado en Cracovia, un polaco de 24 años que resultó gravemente herido al enfrentarse a la policía, murió el lunes, informaron las autoridades.

“Murió esta mañana en el hospital”, indicó la policía regional en X sobre el autor del tiroteo en el centro de Cracovia.

El atacante resultó herido en un tiroteo con la policía y se encontraba en estado grave. Según las autoridades, el joven estaba “fascinado por las ideologías de extrema derecha”.

Cracovia, antigua capital del país, es la segunda ciudad más poblada de Polonia y su principal escaparate turístico, con 16.5 millones de visitantes el año pasado.

El primer ministro Donald Tusk calificó el tiroteo como “terrorismo”, pero la policía no ha indicado cuál era el móvil del atacante.

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