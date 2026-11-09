Alcalde secuestrado de Río Bravo, Tamaulipas, está bajo resguardo, confirma Fiscalía de Coahuila

Foto: Especial

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, se encuentra formalmente bajo resguardo y protección oficial, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

El edil fue privado de su libertad el sábado en el estado de Zacatecas, en los límites de esa entidad con San Luis Potosí, cuando viajaba en compañía de su familia, la cual también fue privada de su libertad, pero liberada horas después.

Los primeros datos de la investigación refieren que Almaraz Maldonado, fue liberado este domingo en Zacatecas, desde donde tomó un transporte público para regresar a Tamaulipas, y en el filtro de la Policía Estatal de Coahuila ubicado en los límites con Zacatecas, pidió apoyo a agentes de la Policía de Acción y Reacción que revisan unidades vehiculares antes de su ingreso a Saltillo.

De acuerdo con la fiscalía coahuilense, se revisó la condición física del edil y se realizó la valoración médica correspondiente. Le fue brindada alimentación e hidratación y acompañamiento institucional.

En un comunicado de prensa, las autoridades aseguraron mantener la coordinación para dar continuidad a las diligencias correspondientes y garantizar su retorno seguro a Tamaulipas, sin precisar la fecha de este traslado.

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