Metro CDMX inicia la semana con servicio normal pese a fallas recientes

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

EI Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) se prepara para trasladar a miles de usuarios este lunes 9 de noviembre, pese a las fallas de la semana pasada.

De este modo, las 12 líneas del Metro ofrecen servicio sin tener cierres previstos de estaciones.

Metro CDMX presentó fallas durante toda la semana

En la semana pasada, el Metro CDMX sufrió varias afectaciones, principalmente en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Asimismo, la Línea 8, que transita de Garibaldi a Constitución de 1917, suspendió su servicio de forma parcial.

Sin embargo, pese a la modificación en el servicio de ambas líneas, este lunes el servicio se ofrecerá de forma normal.

Anomalías y lluvias podrían afectar el estado del servicio

Ante el pronóstico de lluvias para este lunes, el servicio del Metro podría verse afectado ante la presencia de precipitaciones. En consecuencia, podrían presentarse retrasos tras la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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