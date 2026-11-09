Repartidores en moto planean bloqueos en el Estado de México este lunes

Repartidores en moto. Foto: Cuartoscuro

Los repartidores en motocicleta convocaron a una movilización para este lunes 9 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, en municipios del Estado de México. La protesta contempla el cierre de vialidades importantes para exigir el respeto a sus derechos laborales.

La convocatoria fue difundida en redes sociales y está dirigida a trabajadores del transporte en motocicleta de Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, quienes fueron llamados a sumarse a la jornada de protesta.

Redes sociales

¿Qué avenidas podrían cerrar los repartidores este 9 de noviembre?

De acuerdo con el anuncio, la movilización contempla bloqueos en cuatro vialidades de la zona:

Avenida José López Portillo

Avenida Central

Vía Morelos

Carretera R1

Los cierres podrían provocar afectaciones a la circulación, así como complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que transiten por estos municipios.

Asimismo, los convocantes señalaron que la protesta busca respaldar a los trabajadores que realizan entregas en motocicleta y dar visibilidad a sus demandas en defensa de sus derechos.

¿A qué hora comenzará la movilización?

La convocatoria establece las 8:00 horas de este lunes 9 de noviembre como hora de inicio. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado los puntos exactos de concentración ni cuánto tiempo podrían permanecer cerradas las vialidades.

Así, ante los posibles bloqueos, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.