Tormenta tropical Polo avanza por el Pacífico; habrá lluvias, viento, oleaje y mar de fondo en estos estados

La tormenta tropical Polo avanza sobre el océano Pacífico y mantiene bajo vigilancia a distintos estados de la República mexicana por las lluvias, vientos y oleaje que genera este lunes 21 de septiembre de 2026. El sistema se encuentra frente a las costas del occidente del país y su circulación favorece el ingreso de humedad hacia varias regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Polo podría intensificarse durante los próximos días y modificar su trayectoria, por lo que se mantiene el monitoreo de su evolución. A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, registraba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Polo?

A las 09:00 horas, el centro de la tormenta tropical Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 320 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Debido a su distancia, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

El pronóstico indica que durante este lunes el sistema podría intensificarse a huracán. Su amplia circulación mantiene condiciones de lluvia, viento y oleaje en entidades del Pacífico mexicano.

Tormenta tropical Polo provocará lluvias, viento, oleaje elevado y mar de fondo

La circulación de Polo generará lluvias de distinta intensidad en varios estados.

La circulación de la #TormentaTropical #Polo 🌀, ubicada sobre el océano Pacífico, generará #Lluvias:



⛈️ Intensas (de 75 a 150 mm) en #Oaxaca (costa y sur)

⛈️ Muy fuertes (de 50 a 75 mm) en #Michoacán (costa y sur) y #Guerrero (costa y sur)

⛈️ Fuertes (de 25 a 50 mm) en #Jalisco… pic.twitter.com/KCCegTG7lZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

El pronóstico para este lunes contempla:

Lluvias intensas , de 75 a 150 milímetros, en la costa y sur de Oaxaca , así como en la costa y sur de Guerrero

, de 75 a 150 milímetros, en la costa y sur de , así como en la costa y sur de Lluvias muy fuertes , de 50 a 75 milímetros, en la costa y sur de Michoacán

, de 50 a 75 milímetros, en la costa y sur de Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur de Jalisco, además de Colima

Las condiciones asociadas al sistema también incluyen:

Viento de 10 a 20 km/h

Rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

En cuanto al estado del mar, se prevén las siguientes condiciones:

Mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima

en las costas de Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán

en las costas de Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Oaxaca

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia sobre la evolución de Polo y coordina acciones preventivas con autoridades de los tres órdenes de gobierno ante las condiciones previstas en el occidente y sur del país.

¿Qué podrían provocar las lluvias de la tormenta tropical Polo?

Las precipitaciones generadas por Polo podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

Ante estas condiciones, la CNPC exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Entre las principales medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas se encuentran:

Evitar transitar por zonas inundadas y no cruzar ríos, arroyos, vados, puentes o zonas bajas cuando exista corriente de agua

y no cruzar ríos, arroyos, vados, puentes o zonas bajas cuando exista corriente de agua Si se conduce bajo la lluvia, reducir la velocidad , aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones en carreteras y caminos

, aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones en carreteras y caminos Evitar acercarse a playas, rompeolas, escolleras y otros sitios expuestos cuando las autoridades indiquen riesgo por oleaje

cuando las autoridades indiquen riesgo por oleaje En caso de habitar cerca de laderas, prestar atención a posibles señales de deslaves, como grietas en el terreno o construcciones, caída de piedras, árboles inclinados, escurrimientos inusuales o ruidos provenientes de las pendientes

¿Qué se espera en los próximos días en costas de México con la tormenta tropical Polo?

La tormenta tropical Polo se intensificará durante los próximos días y podría alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el pronóstico presentado por Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El funcionario explicó que Polo tendrá poco movimiento durante este lunes y martes, mientras continúa fortaleciéndose. Para este lunes por la tarde se prevé que alcance la categoría 1 como huracán, mientras que para la mañana del martes podría llegar a categoría 3, con vientos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

El pronóstico señala que Polo tendrá poco desplazamiento durante las próximas 24 a 36 horas. A partir del miércoles comenzaría a desplazarse sobre la costa del Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 5 durante el miércoles y jueves, con rachas de viento de hasta 315 kilómetros por hora.

Para el viernes y sábado, Polo todavía podría encontrarse frente a las costas de Jalisco. Posteriormente, el sistema podría comenzar a afectar Baja California Sur.

Viento y oleaje aumentarán en el Pacífico

Otro de los efectos previstos por Polo será el incremento del viento y el oleaje. A partir del martes por la tarde podrían registrarse rachas superiores a 100 kilómetros por hora en la línea de costa de Michoacán y Colima, con una propagación gradual hacia Jalisco.

Los vientos de mayor intensidad se concentrarían sobre el mar; sin embargo, las condiciones marítimas también aumentarán el riesgo para quienes se encuentren cerca de la costa.

Para este lunes se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura, mientras que el martes podría alcanzar entre 3 y 4 metros en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Durante miércoles y jueves, el oleaje podría superar los 8 o 9 metros de altura, de acuerdo con el pronóstico presentado por el coordinador del SMN.

Ante estas condiciones, el funcionario llamó a la población a mantenerse alejada de la línea de costa en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, especialmente durante los días de mayor oleaje.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.