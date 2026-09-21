Cadenas de TV suspenden cobertura conjunta de Trump tras veto a medios

La relación entre Trump y la prensa no es sencilla. Foto: AFP

Luego del veto de medios de comunicación como CNN, MS NOW y Politico, la mañana de este lunes las principales cadenas de televisión de Estados Unidos los apoyaron tras anunciar que dejaron de cubrir, de forma conjunta, los actos públicos del presidente Donald Trump.

Los medios de comunicación mencionados, a su vez, interpusieron una demanda judicial contra el Gobierno estadounidense, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.

El líder republicano anunció el viernes 18 de septiembre que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como “pool“, modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

¿Por qué demandó la prensa al Gobierno de EE.UU?

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para “defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”.

Este veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados” explica la demanda.

“El presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegida, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura ‘acumulativa’ durante los últimos dos años”, añade el documento judicial, presentado en Washington.

En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró su acusación y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

Trump aseguró, citando unos supuestos estudios de medios, que su gobierno tiene una cobertura negativa cercana al 100%, sin dar más detalles.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el veto a la prensa?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su acción tras asegurar que “los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos“.

“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente”, reiteró Trump este lunes.

El republicano, de 80 años, ha advertido que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles.

¿Cómo ha sido la relación entre Donald Trump y CNN?

Trump achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como Presidente.

Durante ese mandato le vetó al periodista Jim Acosta, de es cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días.

Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena.

Otro caso entre Donald Trump y la prensa fue la confrontación que tuvo con la periodista, del mismo medio Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que “nunca sonríe”.

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