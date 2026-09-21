Gobernadora asegura que hay condiciones para la Feria Ganadera en Sinaloa; anuncian regreso del Palenque de Culiacán

Graciela Domínguez, gobernadora interina. Foto: Samuel Sánchez

La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava aseguró que existen condiciones para que durante 2026 vuelva a realizarse la Feria Ganadera de Sinaloa, en Culiacán, incluida la programación del tradicional Palenque.

Gobernadora asegura que sí hay condiciones para que regrese la Feria Ganadera

La mandataria estatal informó que la Asociación Ganadera ya presenta avances en la planeación y que el Gobierno estatal mantiene disposición para acompañar la organización, principalmente en materia de seguridad. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido una fecha oficial para el inicio de la feria.

Domínguez Nava explicó que se trabajará con los organizadores para definir el operativo que acompañará las actividades y garantizar condiciones de seguridad para asistentes, trabajadores y participantes. En esta estrategia se contempla la coordinación con corporaciones estatales y el apoyo de fuerzas federales desplegadas en Sinaloa.

El objetivo, señaló, es recuperar espacios públicos, tradiciones y eventos populares en Culiacán, bajo esquemas de vigilancia similares a los implementados en otras concentraciones masivas realizadas recientemente en la capital sinaloense.

Palenque Culiacán ya anunció su regreso en 2026

Mientras las autoridades continúan con la planeación, la empresa organizadora del Palenque Culiacán 2026 ya anunció en redes sociales el regreso del espectáculo bajo una nueva administración y adelantó que prepara una cartelera de artistas para esta edición.

La compañía informó que próximamente dará a conocer las fechas oficiales, los artistas participantes y el proceso de venta de boletos. Por ahora, no existe un calendario definitivo para la Feria Ganadera ni para el Palenque, mientras continúan los trabajos de coordinación entre autoridades y organizadores.

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