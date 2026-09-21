Polo se intensifica y ya es huracán categoría 1; provocará lluvias, viento, oleaje y mar de fondo en estos estados

Polo se convierte en huracán categoría 1. Foto: Conagua.

El huracán Polo se intensificó este lunes 21 de septiembre de 2026 a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México.

Hurricane #Polo Advisory 4A (12 PM CST, Mon Sep 21): Polo Now a Hurricane. Forecast to Continue to Rapidly Intensify Offshore of Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 21, 2026

El pronóstico presentado por Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señala que el sistema podría alcanzar la categoría 5 durante los siguientes días.

#Polo se intensificó a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, su centro se localiza a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

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De acuerdo con el pronóstico, Polo mantendrá poco movimiento durante las próximas horas mientras continúa fortaleciéndose y, posteriormente, comenzará a desplazarse hacia la costa del Pacífico mexicano. El escenario contempla que alcance categoría 5 entre el miércoles y jueves, con rachas de viento que podrían llegar hasta 315 kilómetros por hora.

Polo ya es huracán categoría 1

El huracán Polo se ha intensificado a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. A las 12:00 horas del 21 de septiembre, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos sostenidos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h.

Con esta intensificación, Polo pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1. El pronóstico del SMN contempla una rápida evolución de su intensidad durante las siguientes horas y días. De acuerdo con el escenario presentado por Fabián Vázquez, el ciclón podría alcanzar categorías superiores conforme avance sobre el Pacífico.

La evolución de Polo se mantiene bajo vigilancia debido a los cambios previstos tanto en su intensidad como en su desplazamiento. El sistema se encuentra sobre aguas del océano Pacífico, por lo que sus principales efectos para territorio mexicano estarán relacionados con lluvias, viento y condiciones marítimas.

El huracán Polo provocará lluvias, viento, oleaje elevado y mar de fondo en varias entidades

La circulación del huracán Polo favorecerá lluvias de distinta intensidad en estados del occidente y sur de México. Para este lunes se pronostican acumulados de:

Lluvias intensas , de 75 a 150 milímetros, en la costa y sur de Oaxaca, así como en la costa y sur de Guerrero.

, de 75 a 150 milímetros, en la costa y sur de Oaxaca, así como en la costa y sur de Guerrero. Lluvias muy fuertes , de 50 a 75 milímetros, en la costa y sur de Michoacán.

, de 50 a 75 milímetros, en la costa y sur de Michoacán. Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur de Jalisco, además de Colima.

Las condiciones asociadas al sistema también incluyen viento en zonas costeras:

Michoacán, Guerrero y Oaxaca: vientos sostenidos de 20 a 30 km/h , con rachas de 40 a 60 km/h .

vientos sostenidos de , con rachas de . Jalisco y Colima: vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

En el mar, las condiciones previstas son las siguientes:

Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán.

de altura en las costas de Guerrero y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Oaxaca.

en la costa de Oaxaca. Mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

El pronóstico también contempla un incremento de las condiciones marítimas conforme Polo se intensifique. El reporte del SMN señala que, a partir del martes, podrían aumentar las rachas de viento en la línea de costa de Michoacán y Colima, con propagación gradual hacia Jalisco.

Lluvias de Polo podrían generar deslaves e inundaciones

Las precipitaciones asociadas al huracán Polo podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema debido a los cambios previstos en su intensidad y trayectoria.

Ante las condiciones meteorológicas, se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil, además de seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

¿Cuál es el pronóstico de trayectoria del huracán Polo para los siguientes días?

El pronóstico presentado por Fabián Vázquez contempla que Polo tendrá poco desplazamiento durante este lunes y martes, periodo en el que continuaría fortaleciéndose.

⚠️Ya es #Polo #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Sus efectos se sentirán en el #Pacífico mexicano. Todos los detalles en el video pic.twitter.com/LhQyhWm8WE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Posteriormente, el sistema comenzaría a desplazarse sobre el Pacífico mexicano.

De acuerdo con la trayectoria mostrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su reporte de las 12:00 horas del 21 de septiembre, este será el pronóstico para los siguientes días.

Lunes 21 de septiembre: Polo se mantiene como huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano.

Polo se mantiene como huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano. Martes 22 de septiembre: el sistema continuaría intensificándose y avanzaría hacia categorías superiores de la escala Saffir-Simpson.

el sistema continuaría intensificándose y avanzaría hacia categorías superiores de la escala Saffir-Simpson. Miércoles 23 de septiembre: el pronóstico contempla que Polo alcance categoría 5 , con vientos sostenidos de alrededor de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h.

el pronóstico contempla que Polo alcance , con vientos sostenidos de alrededor de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h. Jueves 24 de septiembre: el sistema podría mantener condiciones de huracán categoría 5 .

el sistema podría mantener condiciones de . Viernes 25 y sábado 26 de septiembre: el pronóstico muestra un debilitamiento gradual, aunque Polo permanecería como huracán mientras continúa su desplazamiento por el Pacífico.

El escenario presentado por el SMN también señala que Polo podría mantenerse frente a las costas de Jalisco durante el viernes y sábado y, posteriormente, comenzar a afectar la zona de Baja California Sur.

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