Fuerte estruendo sacude Tehuacán, Puebla; autoridades aclaran qué lo provocó

Reportan estruendo en Tehuacán, Puebla. Foto: Pexels/ilustrativa

Tras reportes en redes sociales de una explosión o estruendo que sacudió el municipio de Tehuacán, autoridades del estado de Puebla aclararon qué es lo que produjo el fuerte ruido que sorprendió a los habitantes de esa ciudad.

Fuerte estruendo sorprende a habitantes de Tehuacán

A través de redes sociales, usuarios reportaron que un fuerte estruendo o explosión se escuchó y sacudió el suelo en el municipio de Tehuacán, Puebla, por lo que pidieron a las autoridades locales revisar qué es lo que lo había producido.

#ÚLTIMAHORA 💥 || Se reporta una fuerte explosión en Tehuacán. Vecinos señalan haber escuchado el estruendo; hasta el momento se desconoce el origen. Información en desarrollo. @PCGobPue pic.twitter.com/JlXBHz4HLW — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 21, 2026

Por estos hechos, autoridades locales respondieron a la población qué fue lo que pasó en la ciudad poblana.

¿Qué produjo el estruendo en Tehuacán?

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, el fuerte estruendo que escuchó y hasta sintió la población de Tehuacán fue producto de las prácticas que llevan a cabo aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en la zona.

Al respecto, explicaron que se comunicaron con la comandancia del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, la cual les señaló que el fuerte ruido fue causado por los aviones del Ejército Mexicano.

⚠️ Información oficial | Tehuacán



Ante los reportes sobre un fuerte estruendo percibido en la región de Tehuacán, @PCGobPue informa que estableció comunicación con la comandancia del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.



✈️ De acuerdo con la información recabada, el sonido… pic.twitter.com/797rE7Otg3 — 911 Emergencias Pue (@911Puebla) September 21, 2026

Además, indicaron que de manera preventiva, unidades de Policía Estatal, Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal llevaron a cabo recorridos en la zona para verificar la situación.

“El Gobierno de Puebla mantiene seguimiento a la situación e invita a consultar información a través de canales oficiales”, indicaron por último.

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