Tormenta tropical Polo: ¿a qué hora lloverá hoy en CDMX y Edomex?

Tormenta tropical Polo favorecerá lluvias este lunes. Foto: Cuartoscuro

La circulación de la tormenta tropical Polo favorecerá condiciones para la presencia de lluvias este lunes 21 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para ambas entidades se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, además de viento de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Aunque el pronóstico contempla lluvias para el Valle de México, su distribución no será uniforme durante el día. Estas son las condiciones previstas para cada entidad.

CDMX: ¿a qué hora podría llover este lunes?

Para la CDMX, el pronóstico señala un ambiente templado, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de chubascos a lo largo de la jornada.

A diferencia de algunas zonas del Estado de México, el pronóstico no identifica municipios o alcaldías específicas de la capital con mayor probabilidad de lluvia durante la mañana.

Por ello, se recomienda considerar la posibilidad de precipitaciones, principalmente conforme avance el día, así como tomar precauciones ante las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora previstas para la entidad.

Edomex: ¿en qué zonas lloverá y a qué hora?

En el Edomex, durante las primeras horas del día se pronostican lluvias aisladas en algunas regiones.

Entre las 9:00 y las 12:00 horas, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, con posibilidad de precipitaciones en:

Tejupilco

Valle de Bravo

Ixtapan de la Sal

Toluca

Estas condiciones corresponden al pronóstico para la mañana, por lo que la presencia de lluvias puede variar durante el resto del día.

Para el Edomex también se contempla viento de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 a 50 km/h.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias aisladas en zonas del #EdoMéx. Además, se prevé un ambiente templado, parcialmente #Nublado y sin #Lluvia en la #CDMX pic.twitter.com/1kT4ExXEwr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

¿Qué lluvia se espera por la tormenta tropical Polo?

El SMN mantiene bajo vigilancia a Polo y señala que la amplia circulación del sistema favorecerá lluvias en distintas regiones del país.

Para CDMX y Edomex, el pronóstico corresponde a intervalos de chubascos de 5 a 25 mm. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y, en algunas zonas, generar encharcamientos.

Ante la combinación de lluvia y viento, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al transitar por calles y avenidas.

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