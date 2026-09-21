Isaac del Toro volverá al ruedo en el Mundial de Ciclismo de Ruta: fecha, hora y cómo verlo

Isaac Del Toro regresa a la pista. Foto: AFP

Isaac del Toro ya completó su primera participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 y ahora tiene la mira puesta en la prueba de ruta élite varonil. El mexicano volverá a competir el próximo domingo 27 de septiembre en Montreal, Canadá, en la carrera que cerrará el campeonato.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG llega a esta competencia después de terminar en el sexto lugar de la contrarreloj individual y de ganar, apenas una semana antes, el Grand Prix Cycliste de Montréal, disputado sobre un recorrido que comparte características con el trazado mundialista.

#CiclismoDeRuta 🚴‍♀️



¡TOP-6! 🔝



Isaac del Toro 🇲🇽 ( ⏰ 46:31.96) finaliza en la sexta posición de la contrarreloj élite masculina individual del Campeonato Mundial de Montreal 🇨🇦



✌️ Es su segundo mejor resultado después del quinto lugar en Kigali 🇷🇼



Podio:

🥇 🇧🇪 Evenepoel… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) September 20, 2026

¿Cuándo y dónde corre Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026?

La siguiente participación de Isaac del Toro será el domingo 27 de septiembre, en la carrera de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026.

La prueba comenzará a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 9:00 horas en Montreal. La carrera tendrá una distancia de 273.7 kilómetros y será la última competencia del campeonato.

La salida será en Brossard, al sur de Montreal, y el recorrido atravesará distintos municipios de la región de Montérégie antes de entrar a Montreal.

La parte final se disputará en el circuito de Mount Royal, donde se concentran algunas de las principales dificultades del recorrido.

El trazado contempla alrededor de 3 mil 803 metros de desnivel acumulado y 12 vueltas al circuito final, por lo que será una prueba exigente para los corredores.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la contrarreloj del Mundial?

En su primera prueba del Mundial, Isaac del Toro terminó en el sexto lugar de la contrarreloj élite varonil.

El mexicano completó los 39.2 kilómetros en 46:31.96, a 1:38.83 del ganador, el belga Remco Evenepoel, quien registró 44:53.13 y consiguió su cuarto título mundial consecutivo en esta modalidad.

El italiano Filippo Ganna terminó segundo, a 57.31 segundos, mientras que el francés Paul Seixas ocupó la tercera posición, a 1:13.04. Brandon McNulty y Jakob Söderqvist completaron los cinco primeros lugares.

El sexto puesto de Del Toro es su segundo mejor resultado en una contrarreloj mundialista. En 2025 terminó quinto en esta prueba y posteriormente consiguió el séptimo lugar en la carrera de ruta de los Mundiales de Kigali.

Los tres mejores resultados de México en los mundiales de Ruta han sido de Isaac del Toro 🚴‍♀️



5° en contrarreloj 2025

7° en carrera de ruta 2025

6° en contrarreloj 2026



Siendo las tres sus únicas apariciones en la modalidad élite.



🔜 27 de septiembre por el maillot arcoíris pic.twitter.com/TQDTzNaS4K — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 21, 2026

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

Los aficionados en México podrán seguir la carrera de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026 por ESPN y Disney+.

La transmisión comenzará alrededor de las 7:00 horas, tiempo del centro de México, coincidiendo con el inicio de la carrera en Brossard. Claro Sports también tendrá seguimiento minuto a minuto en línea con posiciones, tiempos, incidencias y resultado de Isaac del Toro.

Isaac del Toro llega tras ganar el Grand Prix Cycliste de Montréal

Uno de los antecedentes que rodean la participación de Del Toro es su triunfo en el Grand Prix Cycliste de Montréal, celebrado el pasado 13 de septiembre.

El mexicano se impuso en un sprint ante el francés Paul Seixas, después de que ambos se separaran del grupo principal durante la parte final de la carrera. Su compañero de equipo Brandon McNulty completó el podio.

La importancia de ese resultado está también en el recorrido: el Gran Premio utilizó buena parte del trazado que tendrá protagonismo durante la carrera mundialista. Por ello, Del Toro ya tuvo la oportunidad de competir en el terreno que volverá a encontrar el 27 de septiembre.

¿Quiénes competirán contra Isaac del Toro por el título mundial?

Además de Del Toro, entre los corredores que aparecen como nombres a seguir para la carrera de ruta están Tom Pidcock, Paul Seixas y Wout van Aert, entre otros.

Pidcock ya señaló a Del Toro y Seixas como corredores importantes de cara a la prueba mundialista, mientras que el recorrido montañoso de Montreal puede favorecer a ciclistas capaces de afrontar las ascensiones y mantener un buen rendimiento durante una carrera de larga distancia.

Uno de los grandes ausentes será Tadej Pogačar, campeón mundial de ruta en las dos últimas ediciones. El esloveno no competirá en Montreal después de sufrir una caída durante la Vuelta a España que lo dejó fuera del resto de la temporada.

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