Apps para seguir el huracán Polo en vivo: ¿dónde lloverá en México?

¿Cómo seguir la trayectoria del huracán Polo? | Foto: Zoom Earth

Polo se convirtió en huracán categoría 1 a las 12:00 horas de este lunes y se espera que se intensifique hasta la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante la posibilidad de lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, existen aplicaciones que permiten seguir su trayectoria, así como las condiciones climáticas.

Actualmente, el centro del huracán se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 305 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435

km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h).

Apps para seguir la trayectoria del huracán Polo

El huracán Polo puede presentar cambios en su trayectoria y comportamiento con el paso de las horas, por lo que es posible utilizar algunas herramientas digitales disponibles en la web y aplicaciones para monitorear. Éstas son algunas:

Zoom Earth

Polo se puede seguir a través de la app y plataforma de Zoom Earth, que ofrece actualizaciones y pronósticos; además, permite rastrear la trayectoria del huracán en tiempo real, con vectores que muestran su punto actual y la dirección de su trayectoria.

Zoom Earth no sólo ofrece el estado del huracán en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión, sino que al hacer clic en el botón de “Últimos avisos e información” se despliegan las noticias al respecto del fenómeno.

Esta herramienta basa su información en el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

NASA EOSDIS Worldview

La NASA cuenta con EOSDIS Worldview, una herramienta de mapas satelitales que se puede consultar desde el celular para seguir fenómenos meteorológicos como el huracán Polo.

Al entrar a la capa “Atmospheric Rivers“, esta plataforma ofrece una perspectiva amplia de cómo se comportan los océanos y, en cuanto el fenómeno comienza a ser de consideración, establece una capa para seguirlo directamente.

Este servicio de la NASA ofrece una opción para crear animaciones sobre cómo ha progresado o involucionado el ciclón desde que comenzó hasta la fecha actual.

Hurricane Tracker

La aplicación Hurricane Tracker permite acceder a los datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los cuales también pueden ser consultados desde su sitio web.

Además, a través de X, el National Hurricane Center también ofrece actualizaciones en vivo del fenómeno.

SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con tomas satelitales que muestran cómo se comportan las condiciones meteorológicas alrededor de México.

Dicha herramienta captura de manera más directa la magnitud de fenómenos como el huracán Polo y se puede consultar así:

Ingresar a www.smn.conagua.gob.mx

a www.smn.conagua.gob.mx Dar clic en “Imágenes de satélite” del menú inferior

del menú inferior Seleccionar la opción de “México”

Elegir el mapa de “Nubes“

¡Polo se intensificaría hasta la categoría 5!

Fabián Vázquez, coordinador del SMN, aseguró en “A las nueve en Uno” que la más reciente actualización del servicio augura que el huracán Polo alcance la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

“Es un evento meteorológico muy peligroso que hay que tener en cuenta porque estará muy cerca de las costas de México”. Fabián Vázquez

El especialista aseguró que la tormenta tropical tenga poco movimiento este lunes y martes, aunque adelantó que este mismo 21 de septiembre se convertiría en huracán de categoría 1 y alcanzaría la categoría 3 este martes.

“Va a tener muy poco desplazamiento durante las próximas 24 a 36 horas y a partir del miércoles se desplazaría sobre el Pacífico Mexicano, hasta alcanzar la categoría 5 durante el día miércoles y jueves con rachas de viento de 315 kilómetros por hora (km/h)“, señaló Fabián Vázquez.

Vázquez también pronosticó que Polo no impactará directamente; sin embargo, reconoció que sus efectos “se harán sentir” cerca de la costa del Pacífico, particularmente en Michoacán y Colima hasta el próximo sábado, cuando podría afectar a Baja California Sur.

¿En qué zonas de México se esperan lluvias por Polo?

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, Polo se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, por lo que las autoridades mexicanas, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de EE,UU,, mantiene zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Actualmente, cuenta con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h, por lo que generará:

Lluvias intensas en Guerrero (costa y sur) y Oaxaca (costa y sur)

en Guerrero (costa y sur) y Oaxaca (costa y sur) Lluvias muy fuertes en Michoacán (costa y sur)

en Michoacán (costa y sur) Lluvias fuertes en Jalisco (este y sur) y Colima

en Jalisco (este y sur) y Colima Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca

de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca Oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Michoacán

de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Michoacán Oleaje de 1.5 a 2.5 m en la costa de Oaxaca

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco y Colima

Fuente: SMN

Las precipitaciones generadas por Polo podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados, según el SMN.

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