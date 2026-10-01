Supuesta amenaza de tiroteo en Prepa 6 de la UNAM alerta a comunidad; revisan plantel con binomios caninos

Amenaza de tiroteo en Prepa 6 de la UNAM alerta a comunidad.Foto: Cuartoscuro/Getty

Una supuesta amenaza de tiroteo generó una movilización de autoridades y preocupación entre la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso” de la UNAM, ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

El reporte surgió este jueves 1 de octubre por la mañana, después de que, presuntamente, una estudiante localizara en los baños del plantel un cartucho acompañado de un mensaje intimidatorio, cuyo contenido advertía sobre una supuesta masacre.

PORFAVOR DIFUNDAN!!

encontraron una bala en los baños neutros de la prepa 6, la dirección no hace nada y los tienen ahí encerrados



VAN A ACTUAR CUANDO MATEN A ALGUIEN pic.twitter.com/ldwNGFqNXD — Sylas (@d4mncairo) October 1, 2026

¿Qué decía la supuesta amenaza encontrada en la Prepa 6?

Tras el hallazgo, se activó un protocolo de revisión en las instalaciones. Binomios caninos ingresaron al plantel para inspeccionar el área, y posteriormente se informó que no fue localizada ningún arma ni otro objeto relacionado con la amenaza.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido una declaración pública que confirme la autenticidad del mensaje ni que establezca que existiera un riesgo real de ataque. De acuerdo con una imagen difundida en redes sociales, el mensaje habría sido encontrado junto a un cartucho en los baños de la institución.

La nota atribuida al supuesto responsable señala:

“1ro de octubre de 2026, hoy va haber una masacre en la escuela, prepárense a las 10:00, les dejo una muestra de lo que se viene, prepárense, esto va en venganza a la matanza del 68”.

El mensaje también contiene la frase “Arriba la FES”.

El contenido hace referencia de manera explícita a la matanza de 1968, pero hasta el momento no existe información oficial que confirme una relación entre la presunta amenaza y algún movimiento estudiantil o grupo vinculado con aquellos acontecimientos.

La autenticidad del mensaje y la identidad de quien lo habría colocado forman parte de los elementos que deberán ser investigados. La comunidad estudiantil y algunos padres se manifestaron en redes sociales en grupos locales de la comunidad en sentido de alerta por la presunta amenaza.

Foto: Grupo público de Prepa 6

Binomios caninos revisan baños de la Prepa 6 tras amenaza

Como parte del protocolo de seguridad activado después del hallazgo del cartucho y el mensaje intimidatorio, binomios caninos ingresaron a la Prepa 6 de la UNAM para realizar una revisión en las instalaciones, particularmente en el área de baños donde presuntamente fue localizada la amenaza.

Los equipos especializados inspeccionaron las zonas señaladas con el objetivo de descartar la presencia de armas, explosivos u otros objetos que pudieran estar relacionados con el mensaje.

Tras la revisión, no se localizó ningún arma ni otro objeto relacionado con la amenaza, de acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo.

La UNAM cuenta con una Unidad Canina que realiza labores especializadas, entre ellas la detección de armas de fuego y explosivos. En julio de 2026, la Universidad informó sobre la incorporación de dos nuevos perros a esta unidad para fortalecer esas tareas. La movilización ocurrió después de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes del supuesto hallazgo y de la revisión realizada en el plantel.

🚨 Binomios caninos ingresaron a la Prepa 6 de la @UNAM_MX como parte del protocolo de revisión, luego de una amenaza de tiroteo en los baños del plantel.



Tras la revisión, no se localizó ningún arma ni otro objeto relacionado con la amenaza. pic.twitter.com/r26YtrdxtB — Laura Toribio (@LauraToribio2) October 1, 2026

¿Qué se sabe hasta ahora sobre lo ocurrido en la Prepa 6?

Hasta el momento, los elementos reportados son el supuesto hallazgo de un cartucho y una nota con contenido intimidatorio en los baños del plantel, seguido de la movilización de autoridades y la revisión de las instalaciones.

La inspección con binomios caninos no habría encontrado armas ni otros objetos relacionados con la amenaza.

La UNAM cuenta con protocolos de atención para situaciones que puedan representar un riesgo para su comunidad universitaria. La Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria dispone además de mecanismos para reportar incidentes y coordinar la atención de emergencias dentro de los espacios universitarios.

Hasta el corte de esta información, no se había confirmado oficialmente que la amenaza fuera auténtica ni que existiera un arma dentro de la Prepa 6.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar el origen del mensaje, la procedencia del cartucho y si existe alguna persona responsable de haber colocado ambos elementos. La comunidad universitaria ha sido alertada sobre la situación mientras continúan las acciones de revisión y seguridad dentro del plantel.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.