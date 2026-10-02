Natalia y Diego Boneta hablan sobre trabajar juntos: “Hay momentos donde la mejor forma de apoyar es dar un paso atrás”

Hermanos Boneta. Foto: Marco A. Jiménez

Para Diego Boneta y su hermana Natalia, convertirse en socios implicó aprender a separar los vínculos personales de las decisiones profesionales y dejar que el trabajo de cada uno hablara por sí mismo, pero nunca dejar sola a la familia.

Durante su participación en WIRED Futures 2026, los hermanos recordaron que uno de sus mayores aprendizajes como socios de Three Amigos Productions, fundada en 2022, fue entender que no podían trasladar automáticamente su relación familiar al trabajo.

La sociedad también representó un proceso de aprendizaje para ambos, por un lado, Natalia Boneta contó que, cuando comenzó esta etapa, vivía en Nueva York y trabajaba en el ámbito corporativo, pero decidió dejar ese camino para sumarse al proyecto que su hermano y su socio, Josh, estaban desarrollando.

Para Diego, convertirse en productor también significó cambiar la manera en la que se involucra en una película, pues explicó que como actor está concentrado principalmente en su propio desempeño e imagen, mientras que como productor, debe mirar la historia completa y rodearse de personas con experiencia en distintas áreas.

“Como actor estás enfocado en tus líneas, en tus diálogo, si sales bien, si sales mal, si se te ven los cuadritos o no, en pura babosada. Mientras que, como productor, tienes que estar viendo qué es lo que es mejor para la historia”, explicó el intérprete.

Aprendieron a separar a los hermanos de los socios

Ante una pregunta del público sobre el reto de trabajar con un hermano, Natalia explicó que al principio era natural que Diego quisiera defenderla simplemente por ser su hermana, pero, con el tiempo, entendieron que la dinámica profesional tenía que funcionar de otra manera.

“Creo que, como hermanos, es muy natural querer defender a tu hermana o a tu hermano”, explicó Natalia, antes de señalar que tuvieron que aprender a separar “esa relación que tenemos como hermanos” de la sociedad profesional.

“Hay momentos donde, como socios, la mejor forma en la que yo te puedo apoyar es dándome un paso hacia atrás y dejando que tu trabajo, que tu dedicación, que tu esfuerzo hable por sí mismo”, señaló Natalia.

Ese aprendizaje también estuvo acompañado por la necesidad de conocer distintas áreas de una producción, así lo explicó Natalia, quien incluso se incorporó al cuarto de escritores de uno de sus proyectos para entender mejor cómo funciona ese proceso y poder aportar desde su posición.

Diego, por su parte, habló de la importancia de no quedarse únicamente en la especialidad de cada integrante de un proyecto.

Para ambos, conocer el trabajo de los demás les ha permitido entender mejor cómo se construye una producción en conjunto.

Una sociedad que también se construye en cada momento

Los Boneta también hablaron de lo que implica trabajar durante meses con equipos que pueden reunir a cientos de personas.

Las jornadas pueden extenderse durante toda la noche y, con cada producción, vuelven a encontrarse con equipos distintos, aunque algunas personas permanecen de un proyecto a otro.

“Cada producción que hemos tenido han sido más aprendizajes, más crecimiento. Como productores hemos madurado, pero seguimos siendo dos chamacos, haciendo lo que nos encanta”, compartió Natalia.

Ese proceso también ha marcado su manera de trabajar juntos después de varios años como socios, ambos explicaron que pueden discutir asuntos profesionales y después dejar esas diferencias fuera de su relación como hermanos.

“Podemos hacer chócalas al final del día en privado, y celebrar, y hacer fiestitas”, agregó Natalia.

Sin embargo, a pesar de su relación profesional, ambos coinciden en que la prioridad siempre será la familia.

“Eso es lo más importante. O sea, pase lo que esté pasando, si hay un tema con mi hermana, conmigo, eso siempre va primero. Familia es lo primero”. Diego Boneta, actor

La labor de ambos ha hecho que la productora tenga casi cinco años trabajando, con distintos proyectos concluidos y algunos más en camino.

La clave para el éxito que han logrado sostener es buscar una buena historia.

“La clave es encontrar una historia buena, partir de la historia y no la audiencia, es decir, si intentas hacer una historia que le gusta a todo el mundo corres el riesgo de no quedar ni aquí, ni allá… Creo que para nosotros, más que nada es empezar como punto de partida no en la audiencia, sino más bien en la historia, pero eso sí, siempre llevando a México en alto”. Natalia Boneta

Los proyectos que Diego y Natalia Boneta

Entre los próximos proyectos que lanzarán hay una serie de superhéroes mexicana basada en el cómic “El gato negro”, que comenzaron a trabajar en 2018 y que, de acuerdo con Diego, combina elementos de espionaje, thriller y homicidio, con una familia como eje de la historia.

Asimismo, compartieron que trabajan en una serie de drama médico que está centrada en una historia mexicana y preparan una película sobre Fidel Castro, en la que Diego interpretará al personaje histórico, así como una producción para Netflix que, según explicaron durante el encuentro, comenzaría a filmarse a principios de abril.

Los hermanos Boneta comparten su conocimiento

Luego de sus experiencias e historias de éxito, los hermanos Boneta aconsejaron a los jóvenes interesados en el mundo del cine y el entretenimiento.

“Prepárate, nunca dejes de aprender y métete a ser parte de las historias que quieres contar”, aconsejó Diego.

Subrayó que si algo te emociona debes trabajar en ello desde ahora y no esperar a que llegue el momento adecuado.

Y ambos recordaron durante el WIRED Futures 2026 que, aunque la inteligencia artificial ayuda en el desarrollo de proyectos, sobre todo para quienes no tienen los recursos, nunca va a sustituir la intervención humana.

“Más y más se hace necesaria esta intervención artística, personal, humana, que la IA simplemente no reemplaza. Pero sí me ha ayudado mucho en la investigación”, explicó Natalia.

Con este discurso dejaron en claro que la IA es un gran aliado, pero quienes trabajen con ella no deben dejarle toda la labor, pues siempre será la clave la intervención humana para conectar con la gente.

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