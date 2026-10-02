Jorge Olán: ¿por qué dejó su departamento en Suiza y dónde está ahora?

Jorge Amílcar Olán Aparicio borró el “Amílcar” en su buzón de Lugano, Suiza. Solo se lee “Jorge Olán Aparicio”. El reportero Irving Pineda, de TV Azteca, lo encontró gracias a un “pitazo” del gobierno. Descubierto, Olán vació el departamento; ahora, su nuevo paradero es una incógnita.

La fortuna del susodicho salió del erario. Según audios difundidos por la agencia Latinus, ganó 250 millones de pesos en seis meses con el balasto del Tren Maya. Mexicanos contra la Corrupción documentó más de 800 millones en contratos de medicinas. Su capital fue la amistad con los hijos de López Obrador, “Andy” y “Bobby” -Gonzalo- López Beltrán.

En marzo, Olán pidió un amparo por temor a ser detenido. Según la FGR, no hay orden de captura. Por tanto, Olán no huye de la justicia, porque la justicia no lo persigue. Se enconde, sí, del escrutinio público y de las preguntas incómodas porque, seguramente, tiene la conciencia mugrosa.

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