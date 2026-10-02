Grecia Quiroz se une a búsqueda de adulta mayor desaparecida en Michoacán

Grecia Quiroz se une a búsqueda de persona extraviada. Foto: Grecia Quiroz

Este viernes, a través de redes sociales, la alcaldesa de Uruapan., Michoacán, Grecia Quiroz, solicitó el apoyo de la población para dar con el paradero de una persona de la tercera edad. De acuerdo con lo mencionado, la adulta mayor, de nombre Jandita, tiene 13 días de extraviada.

“YO ESTOY AQUÍ COMO PRESIDENTA MUNICIPAL, PERO TAMBIÉN COMO UNA MUJER SOLIDARIA Y EMPÁTICA”. pic.twitter.com/rmBh6mDMYA — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) October 2, 2026

A casi dos semanas de la desaparición, Grecia Quiroz se sumó a la búsqueda en la colonia Toreo el Bajo, donde se vio por última vez a la señora Jandita. Por ello, la alcaldesa recorrió las calles a lo largo de este viernes, junto con familiares de la adulta mayor.

Persona extraviada tendría problemas auditivos

De acuerdo con lo mencionado por la hija de la persona extraviada, la señora Jandita tiene problemas auditivos, por lo que no escucha. Debido a ello, hay que hacerle señas o tocarle el hombro, como sugirió su familiar.

Asimismo, en caso de localizarla, tanto Grecia Quiroz como la familiar de la adulta mayor, solicitaron retenerla y dar aviso a las autoridades para así poder reunirla con sus familiares.

Elementos se unieron a la búsqueda

Para dar con el paradero de la señora Jandita, la mandataria realizó recorridos junto con elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Policía Municipal, Guardia Civil, Protección Civil, Guardabosques, Guardia Ciudadana, así como con algunos ciudadanos que se unieron a la búsqueda.

HONRANDO TU MEMORIA Y TU LEGADO … 🤠🙏🇲🇽



El día de hoy nos sumamos a la búsqueda de la señora JANDITA, en conjunto con la fiscalía, policía municipal, Guardia Civil, Protección Civil, Guardabosques, Guardia Ciudadana, y población en general.



Estos 13 días han sido de mucha… pic.twitter.com/JVKlgEgSuP — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) October 2, 2026

Por otra parte, la alcaldesa de Uruapan añadió que esta búsqueda honra la memoria de Carlos Manzo a 11 meses de su “cobarde asesinato”.

Sé que él hubiera hecho justo lo mismo porque jamás dejó a su gente y seguiré honrado su memoria todos los días de mi vida, le agradezco tanto a la vida y a Dios por el gran hombre que tuve a mi lado.

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