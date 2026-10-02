¡A casa! Nuevo León suspende clases presenciales este 2 de octubre; serán en línea

Nuevo León suspende clases presenciales. Foto: Cuartoscuro

Las clases en Nuevo León serán virtuales este viernes 2 de octubre de 2026, informó el gobernador Samuel García, ante el pronóstico de lluvias y las recomendaciones emitidas por Protección Civil. La medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

La disposición aplicará tanto para escuelas públicas como particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Las autoridades también indicaron que la medida contempla a las Escuelas Normales y a las instituciones de educación media superior y superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

ANTE EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS, ESTE VIERNES 2 DE OCTUBRE LAS CLASES SERÁN VIRTUALES EN NUEVO LEÓN.



Atendiendo a los reportes de @PC_NuevoLeon y de manera preventiva, se suspenderán clases presenciales y se impartirán de manera virtual. Por favor, manténganse atentos y, en caso… pic.twitter.com/2PAABVJhxA — Samuel García (@samuel_garcias) October 2, 2026

Clases virtuales en Nuevo León por pronóstico de lluvias

Las clases de educación básica se desarrollarán de manera virtual este viernes, de acuerdo con las plataformas y medios digitales que establezcan las escuelas y los docentes.

Así, la organización de las actividades quedará a cargo de cada plantel educativo, por lo que madres, padres y estudiantes deberán mantenerse atentos a los canales de comunicación de sus respectivas escuelas.

Del mismo modo, Samuel García señaló que la decisión fue tomada como una medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

¿Qué pasará con docentes y personal de las escuelas?

Aunque las clases serán virtuales, directores, directoras, docentes y personal de apoyo podrán acudir a los planteles para revisar las condiciones de las instalaciones. Sin embargo, esta posibilidad estará sujeta a que las condiciones de vialidad y los trayectos sean seguros. Por ello, la autoridad pidió evitar cualquier traslado que represente un riesgo.

García exhortó a la comunidad escolar y a la población en general a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil de Nuevo León y a las declaratorias de alerta que puedan emitirse.

Por ahora, la medida corresponde únicamente a las actividades escolares de este viernes 2 de octubre, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en el estado.

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