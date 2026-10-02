Trump advierte represalias a Irán tras incidente en vuelo de Flydubai

Trump. Foto: AFP

.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que Irán será golpeado “muy duro” si se confirma que estuvo involucrado en el ataque contra un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv. El incidente ocurrió cuando el copiloto presuntamente apuñaló al capitán e intentó tomar el control de la aeronave.

El avión realizó un aterrizaje de emergencia, después de que el capitán herido logró abrir la puerta de la cabina y pasajeros y tripulantes sometieron al copiloto. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita investigan lo ocurrido y buscan determinar el motivo del ataque y si existe alguna relación con terrorismo.

Trump advierte a Irán por ataque en vuelo de Flydubai

Consultado sobre una posible participación iraní, Trump dijo que Estados Unidos trabaja para determinarlo y advirtió que habrá represalias si se confirma esa hipótesis. Hasta ahora, las autoridades no han presentado pruebas públicas que vinculen a Irán con el incidente. La investigación continúa y el motivo del copiloto permanece bajo análisis. Flydubai también pidió evitar especulaciones mientras se reúnen evidencias.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto habría sido sometido a un supuesto “adoctrinamiento islamista radical”, aunque las investigaciones oficiales todavía buscan establecer las circunstancias y motivaciones del ataque.

Investigan ataque contra piloto de Flydubai

El copiloto presuntamente atacó al capitán durante el vuelo FZ1073, provocando un descenso de miles de pies en pocos segundos. El piloto consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y tripulantes intervinieran.

La aeronave aterrizó en Tabuk, donde el capitán y el copiloto recibieron atención médica. El sospechoso quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones de autoridades de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos refuerza presencia militar en Medio Oriente

La advertencia de Trump ocurre mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en la región. De acuerdo con un reporte de Axios, citado por medios internacionales, Washington desplegó recientemente dos baterías adicionales Patriot en Arabia Saudita y Catar para proteger instalaciones energéticas ante una posible escalada con Irán.

Además, el portaaviones USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque se dirigen hacia Medio Oriente, aunque todavía no está definido si se sumarán a las fuerzas navales estadounidenses ya desplegadas en la región.

La investigación sobre el ataque al vuelo de Flydubai continúa, mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de una respuesta si se demuestra participación iraní.

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