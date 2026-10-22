América golea al Atlas y se consolida como líder indiscutible del Apertura 2026

El equipo de Guillermo Almada firmó su segunda goleada consecutiva | Imago7

El América de Guillermo Almada mantiene el liderato del Apertura 2026 y confirma su condición de equipo más goleador del campeonato. Las Águilas se impusieron 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, durante la jornada 13 de la Liga MX, con una actuación que les permitió llegar a 27 puntos y establecer una diferencia de cuatro unidades respecto a Chivas, su perseguidor más cercano al término del encuentro. El conjunto capitalino consiguió su octava victoria de la temporada y dejó atrás a un rival que buscaba acercarse a la cima.

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