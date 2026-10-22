U2 abre tercera fecha en CDMX: cuándo y cómo comprar boletos para febrero de 2027

Debido a la gran demanda de boletos, se abrió una tercera fecha. Foto: AFP

Debido a la gran demanda de boletos, U2 abrió una nueva fecha en la Ciudad de México (CDMX), con lo que el grupo irlandés ofrecerá un tercer concierto en el Estadio GNP Seguros.

La noticia se dio a conocer este miércoles y en Unotv.com te contamos cuándo saldrán a la venta los boletos y otros detalles de la nueva fecha.

¿Cuándo será el tercer concierto de U2 en CDMX?

La nueva presentación de U2 en CDMX será el domingo 28 de febrero de 2027, como parte de su gira “The Greatest Show On Earth World Tour 2027”.

La nueva fecha tendrá distintas etapas de venta de boletos, con acceso para suscriptores de U2.com, tarjetahabientes Banamex y personas que se registraron previamente para la Venta Artista de Ticketmaster.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para U2?

Los boletos para el concierto del 28 de febrero estarán disponibles en distintas etapas. Estos son los horarios anunciados para cada modalidad de venta:

Venta para suscriptores de U2.com

Los suscriptores del sitio web de la banda de rock podrán comprar sus boletos el jueves 22 de octubre de 2026, de las 8:00 a las 12:00 horas, a través del sitio oficial de la banda.

Cabe mencionar que la venta exclusiva para suscriptores de las presentaciones del 23 y 26 de febrero ya se encuentra agotada.

Preventa Banamex

Los tarjetahabientes Banamex tendrán acceso a una preventa exclusiva para la nueva fecha el jueves 22 de octubre, de las 10:00 a las 12:00 horas.

La compra se realizará a través de Ticketmaster. También, la preventa para los conciertos del 23 y 26 de febrero ya se agotó.

Venta Artista de Ticketmaster

Asimismo, la Venta Artista para el concierto del 28 de febrero se realizará el jueves 22 de octubre, de las 12:00 a las 22:00 horas.

Para participar, es necesario haberse registrado antes del domingo 18 de octubre. El acceso está vinculado a la cuenta de Ticketmaster, por lo que no se requieren códigos.

En colaboración con Ticketmaster, se implementarán medidas adicionales de protección para bloquear actividades fraudulentas y evitar registros de actores malintencionados.

Venta general de boletos para U2

Si no participas en las etapas anteriores, podrás intentar conseguir boletos durante la venta general, que comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00 horas.

Guía de compra para The Greatest Show On Earth de U2 en el Estadio GNP Seguros: 23, 26 y 28 de febrero. pic.twitter.com/ynQYsO6DH4 — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 22, 2026

La venta estará disponible para todo el público a través de Ticketmaster México.

La disponibilidad de boletos dependerá de las entradas que queden después de las etapas de venta previas, destacaron los organizadores.

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