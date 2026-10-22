Generación Z anuncia nueva marcha el 15 de noviembre: ruta, hora y más detalles

Generación Z marchará el 15 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

El colectivo Generación Z México anunció una nueva marcha nacional para el próximo 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de manifestar su rechazo a la violencia, la inseguridad, la corrupción y lo que considera leyes de censura.

La movilización se realizará un año después de la primera gran protesta convocada por este grupo en la capital del país. Los organizadores adelantaron que buscan mantener la manifestación como un movimiento independiente y sin participación de partidos políticos o grupos de choque.

🚨 ¡YA TENEMOS RUTA! 🇲🇽



Este 15 de noviembre, marcharemos de Av. Revolución al Zócalo de la CDMX.



No podemos seguir viendo cómo nuestro país se deteriora. Los jóvenes no nos quedaremos de brazos cruzados.



¡Nos vemos este 15N! México nos necesita… 🇲🇽#GeneraciónZMéxico #15N pic.twitter.com/4ArShmIhdJ — Generacion Z México (@genzmexinforma) October 21, 2026

¿Cuál será la ruta de la marcha de Generación Z?

De acuerdo con la convocatoria difundida por el colectivo en redes sociales, el punto de reunión será la Plaza de la República.

Los asistentes partirán desde el Monumento a la Revolución y avanzarán hacia el Zócalo de la Ciudad de México, siguiendo una ruta similar a la utilizada en movilizaciones anteriores.

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer la hora oficial de inicio de la protesta.

¿Cuáles son las demandas de la movilización?

Generación Z México informó que la marcha busca expresar inconformidad por diversos temas de interés nacional.

Entre los principales reclamos que plantea el colectivo se encuentran:

Violencia.

Inseguridad.

Corrupción.

Leyes que consideran restrictivas para la libertad de expresión.

Los organizadores también señalaron que buscan mantener la protesta alejada de intereses partidistas y reiteraron que no desean la participación de grupos políticos de oposición.

¿Qué sigue previo a la marcha del 15 de noviembre?

En las próximas semanas, Generación Z México prevé difundir más detalles sobre la organización de la movilización, incluidos horarios y recomendaciones para los asistentes.

Por ahora, la convocatoria mantiene como punto de encuentro la Plaza de la República y contempla concluir el recorrido en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de noviembre.

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