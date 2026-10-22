Trabajadores del IMSS cuestionan aumento salarial del 8% y presentan 5 puntos; esto piden

Trabajadores del IMSS de han manifestado desde hace días. Foto: Cuartoscuro

La Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social (ANTSS) manifestó su inconformidad con el nuevo acuerdo salarial de 8% global para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de un pronunciamiento expusieron 5 puntos sobre sus demandas.

Las 5 demandas de trabajadores del IMSS

Rechazan acuerdo salarial del 8%

Trabajadores del IMSS rechazaron el incremento propuesto del 8% al considerar que el aumento es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y las necesidades económicas de las familias.

El incremento anunciado se integra por 4% directo al tabulador y 4% al concepto 11, de acuerdo con el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) al que hace referencia la ANTSS.

ANTSS pide explicar la firma del nuevo convenio salarial

La Asamblea señaló que la consulta del pasado 14 de octubre fue un ejercicio de participación democrática en el que la mayoría de los trabajadores rechazó el acuerdo salarial anterior.

Por ello, solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS que informe los fundamentos jurídicos y estatutarios para aceptar y firmar el nuevo convenio sin realizar otra consulta a la base trabajadora ni convocar previamente a un Congreso Nacional Extraordinario.

La organización aclaró que su petición no busca desconocer las facultades de los órganos sindicales, sino que las decisiones estén sustentadas y respeten los mecanismos democráticos internos.

Piden evitar represalias contra trabajadores del IMSS

La ANTSS también solicitó al Comité Ejecutivo Nacional y a los comités seccionales garantizar que ningún trabajador enfrente represalias, hostigamiento, cambios injustificados de adscripción o funciones, ni procedimientos disciplinarios arbitrarios por participar en movilizaciones o expresar inconformidad.

Falta de personal e insumos, entre las demandas pendientes

La Asamblea reiteró que continuará defendiendo los derechos laborales mediante mecanismos legales y estatutarios. Entre los problemas que señaló están la falta de personal, insumos, medicamentos y equipamiento, así como las condiciones de trabajo y los derechos jubilatorios.

También pidió que los compromisos anunciados por el IMSS se traduzcan en acciones verificables que beneficien tanto a trabajadores como a derechohabientes.

Postura ante el sindicato

Finalmente, la ANTSS afirmó que su lucha no es contra el SNTSS, sino que busca fortalecerlo y democratizar sus procesos. Sostuvo que la unidad sindical debe construirse mediante la participación, el respeto y los resultados.

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