Ninel Conde enciende las redes: presume bronceado perfecto antes de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Ninel Conde se prepara para la premiación de este jueves. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde encendió las redes sociales al presumir en sus historias de Instagram su cuerpo trabajado con ejercicio y el bronceado que logró tras regresar de Bogotá, en las publicaciones se le vio portando un microbikini blanco con naranja.

Se trató de un video de 30 segundos en el que se le ve frente al espejo, grabándose con su celular y diciendo que es su primera sesión de bronceado después de regresar de la capital de Colombia.

Cabe mencionar que la cantante estuvo grabando durante varios meses en el país Sudamericano debido a compromisos profesionales para los episodios y producción de la quinta temporada del reality show de cocina “Top Chef VIP”.

¡Ninel Conde presume su escultural figura bronceada en redes sociales! 💃🏻🔥👙☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/W2JocgQXfk — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 21, 2026

Ninel Conde presume su bronceado en Miami y enciende las redes sociales

La cantante y modelo mexicana, quien reside en Miami, Florida, se realizó un tratamiento para conseguir un tono de piel dorado.

“Por fin regreso a mi casa de bronceado en Miami, mi primera sesión después de estar tanto tiempo en Bogotá sin sol”, dijo.

Aunque hace sol en Miami, subrayó que “nada es mejor como acelerar un bronceado”.

🚨 ¡Alto, alto! 😱 Por un momento pensé que estaba viendo a una fisicoculturista, pero ¡NOOO! ¡Es Ninel Conde! 😳💪🔥 ¿Qué le pasó? Yo juraba que era una de esas chicas que viven dedicadas al gym, entre entrenamientos y competencias. 🏋️‍♀️ Pero ¡OMG! ¡Es el Bombón Asesino! 🍬🤯 pic.twitter.com/vI8LilBE9O — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 21, 2026

El video desató reacciones entre los internautas como:

¡Impresionante!

Dios mío y qué fue lo que esa mujer se hizo

Pero qué bronceado

La también actriz compartió en sus historias que contrató a Tata, una especialista que realiza un bronceado con una “especie de aerógrafo” en una cabina donde aplica el producto sobre la piel. La especialista acudió a la casa de la cantante para realizar el procedimiento.

Para mostrar los resultados, Ninel Conde enseñó cómo quedó su piel y pidió a la especialista que le retirara una cinta del bikini.

El “Bombón Asesino” indicó que se realizó este tratamiento para asistir a los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se llevarán a cabo este jueves 22 de octubre por la tarde en la ciudad de Miami.

Captura: ninelconde Instagram

El cambio de imagen de Ninel Conde

Conde ha compartido en diversas ocasiones imágenes y videos de sus rutinas de ejercicio. Un ejemplo fue la publicación del pasado 16 de octubre, en la que apareció en el gimnasio levantando pesas y realizando ejercicios de pierna.

Un día antes, también compartió una publicación con un look distinto al habitual, en la que se le vio con el cabello rubio y los ojos claros.

Sus seguidores comentaron sobre su nueva imagen y recordaron los cambios que ha tenido su apariencia con los años.

Ninel Conde también ha compartido detalles sobre sus cuidados de belleza y sus rutinas para mantenerse en forma, que incluyen ejercicio y tratamientos estéticos.

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