Mohamed dejará el equipo después de la Liguilla y la Copa Intercontinental. Imago 7

Antonio Mohamed dejará de ser técnico del Toluca al finalizar la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA. El club informó que la decisión se tomó de común acuerdo y destacó el ciclo del argentino, durante el cual los Diablos Rojos conquistaron seis títulos oficiales y aseguraron su boleto al Mundial de Clubes de 2029.

El ‘Turco’ cierra una etapa de 102 partidos dirigidos, 58 victorias, 23 empates y 21 derrotas, además de seis trofeos entre 2025 y 2026. Antes de su salida, todavía tendrá la oportunidad de dirigir al Toluca en la Liguilla y en la Copa Intercontinental, sus últimos compromisos al frente del equipo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM