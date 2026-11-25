Módulo de la licencia permanente. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México instalará un macromódulo de atención en la Magdalena Mixhuca para facilitar la expedición de la licencia de conducir permanente durante el último mes en que estará disponible este trámite.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el espacio comenzará a operar durante los primeros días de diciembre y contará con personal de las secretarías de Movilidad (Semovi) y Administración y Finanzas.

¿Dónde estará el macromódulo de la licencia permanente?

El módulo se instalará en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, el mismo espacio que se utilizó al inicio del programa de licencias permanentes.

Brugada explicó que la intención es ofrecer más opciones de atención a las personas interesadas en obtener este documento antes de que termine el periodo de expedición.

“Vamos a instalar un macromódulo, así como arrancamos el inicio de las licencias permanentes, vamos a hacer un macromódulo justo donde estuvo en la Magdalena Mixhuca en la Sala de Armas para que la población pueda tener las condiciones”, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Módulos para tramitar licencia permanente sin cita

La Secretaría de Movilidad de la CDMX anunció al instalación de 3 módulos para tramitar la licencia permanente sin necesidad de cita.

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, alcaldía Iztapalapa.

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, alcaldía Iztapalapa. Acoxpa: avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, código postal 04980, alcaldía Tlalpan.

avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, código postal 04980, alcaldía Tlalpan. Universidad: avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, alcaldía Benito Juárez.

Los horarios para realizar el trámite son los siguientes:

De lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas.

¿Qué documentos necesitas para obtener la licencia permanente?

Antes de acudir a cualquiera de los módulos, prepara los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente con CURP: puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o licencia digital. Comprobante de domicilio: debe corresponder a la Ciudad de México o al Estado de México y tener una antigüedad no mayor a tres meses. También puedes presentar tu INE si contiene el domicilio completo. Pago de derechos: mil 500 pesos.

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