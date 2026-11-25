Llega Primera Tormenta Invernal. Foto: IA | GPT

La primera tormenta invernal de la temporada provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias de hasta 250 milímetros y posible caída de nieve o aguanieve en varios estados de México, entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre de 2026.

Ante este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado durante los próximos días.

¿Cuándo llega la primera tormenta invernal y qué estados afectará?

A partir del jueves 26 de noviembre, una vaguada polar ingresará por el noroeste y occidente de México. Durante las primeras horas del viernes, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con el SMN, los estados con mayor probabilidad de lluvias intensas y torrenciales serán:

Jueves 26: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viernes 27: Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Estado de México.

Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Estado de México. Sábado 28: Guerrero y Oaxaca.

Michoacán y Guerrero podrían registrar precipitaciones torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

¿Cómo afectará la primera tormenta invernal a CDMX y Estado de México?

La primera tormenta invernal provocará un descenso de temperaturas y lluvias de fuertes a intensas en la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente durante el viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas serán las condiciones meteorológicas:

Jueves 26: chubascos en CDMX y lluvias fuertes en el oeste y noroeste del Estado de México.

chubascos en CDMX y lluvias fuertes en el oeste y noroeste del Estado de México. Viernes 27: lluvias muy fuertes en CDMX e intensas en el oeste y suroeste del Estado de México, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h.

lluvias muy fuertes en CDMX e intensas en el oeste y suroeste del Estado de México, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h. Sábado 28: lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en el suroeste del Estado de México, con rachas de viento de 30 a 50 km/h.

Durante las madrugadas del sábado y domingo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas del Estado de México y de 0 a 5 °C en zonas serranas de la capital.

Además, desde la noche del viernes y durante el sábado, se extenderán las condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve hacia el centro y oriente del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

¿En qué estados podría caer nieve o aguanieve?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé la posible caída de nieve o aguanieve desde la noche del jueves en zonas montañosas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Estas condiciones se extenderán durante la noche del viernes hacia el centro y oriente del país, donde permanecerán el sábado.

Estados con temperaturas bajo cero durante el fin de semana

Para las madrugadas del sábado y domingo, el pronóstico contempla las siguientes temperaturas en zonas serranas:

Temperaturas mínimas Estados De -10 a -5 °C Chihuahua y Durango De -5 a 0 °C Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

Coahuila también podría registrar temperaturas bajo cero durante la madrugada del sábado, mientras que Guanajuato alcanzaría estos niveles el domingo.

Protección Civil emite recomendaciones ante tormenta invernal

Ante el pronóstico de frío, lluvias y nevadas, la CNPC recomendó a la población:

Vestir varias capas de ropa y cubrir rostro, cabeza y manos.

Mantener una ventilación adecuada al utilizar calentadores o chimeneas.

Proteger a menores de edad, adultos mayores y animales de compañía.

Evitar cruzar corrientes de agua y encharcamientos.

Tener preparada una mochila de emergencia.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del fenómeno e invitan a consultar los pronósticos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

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