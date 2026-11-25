Foto: Cuartoscuro

La masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 provocará temperaturas de hasta -10 grados en México durante la madrugada del miércoles en varios estados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno mantendrá un ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país. Además, se esperan lluvias intensas, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros de altura.

¿Qué es una masa de aire ártico y por qué provoca tanto frío?

Una masa de aire ártico es una gran extensión de aire frío que se origina cerca de los polos, sobre superficies congeladas o aguas con temperaturas muy bajas, como las del océano Ártico y Groenlandia, explicó la la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.

Estas masas se caracterizan por presentar temperaturas todavía más bajas que las masas de aire polar.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional explica que las masas de aire pueden cubrir varios millones de kilómetros cuadrados y alcanzar varios kilómetros de espesor.

Según la Conagua, cuando una masa de aire frío se encuentra con otra de aire caliente, se forma un frente frío.

“El aire frío, al ser más denso, se desplaza por debajo del cálido y genera inestabilidad en la atmósfera”, explicó Conagua.

Este fenómeno puede ocasionar descensos bruscos de temperatura, heladas, lluvias, vientos intensos y oleaje elevado.

La Conagua destacó que estos sistemas suelen originarse cerca del Polo Norte, atraviesan Estados Unidos y llegan a México, donde sus efectos pueden prolongarse entre tres días y una semana.

¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas por la masa de aire ártico?

De acuerdo con Conagua, 20 entidades registrarán temperaturas de entre -10 y 5 grados en sus zonas serranas.

Temperaturas de -10 a -5 °C:

Chihuahua

Durango

Temperaturas de -5 a 0 °C:

Baja California

Sonora

Coahuila

Zacatecas

Temperaturas de 0 a 5 °C:

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El organismo también informó que La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, Durango, ya registró una temperatura mínima de -13.5 grados, mientras que en Guachochi, Chihuahua, el termómetro descendió hasta los -5.7 grados.

Masa de aire ártico también provocará vientos de hasta 100 km/h

Además de las bajas temperaturas, la masa de aire ártico provocará un evento de Norte que afectará principalmente a las entidades ubicadas en el litoral del golfo de México.

El pronóstico de rachas de viento contempla:

De 80 a 100 km/h: Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De 70 a 90 km/h: Tamaulipas.

Tamaulipas. De 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostica oleaje de hasta cinco metros de altura en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec.

“Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Frente frío 8 provocará lluvias intensas en cuatro estados

Para el miércoles 25 de noviembre, el desplazamiento del frente frío número 8 sobre el golfo de México y la península de Yucatán ocasionará lluvias de entre 75 y 150 milímetros en las siguientes regiones:

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (norte y noroeste)

Tabasco (sur)

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo.

El SMN alertó sobre posibles deslaves, inundaciones, encharcamientos y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Cómo afectará la masa de aire ártico a la CDMX?

En la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas de entre 11 y 13 grados, aunque en las zonas altas podrían descender hasta los 0 grados.

Por la tarde, se espera una temperatura máxima de entre 19 y 21 grados, cielo nublado y probabilidad de chubascos.

En Toluca, Estado de México, se prevén temperaturas mínimas de 5 a 7 grados y máximas de 18 a 20 grados.

Por otra parte, la aproximación de una vaguada polar al noroeste de México ocasionará un marcado descenso de las temperaturas en esa región.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará vigilando el desplazamiento del frente frío 8 y los efectos de la masa de aire ártico sobre el territorio mexicano.