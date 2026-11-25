EE. UU. ha decomisado mas de 17 mil mdd a redes criminales. Foto: AFP

El director del FBI, Kash Patel, presentó los resultados de la Operación Blackout, una estrategia impulsada por el Gobierno de Estados Unidos para combatir redes internacionales dedicadas al fraude y la trata de personas que tienen como víctimas a ciudadanos estadounidenses.

Entre los principales resultados, el funcionario destacó el aseguramiento de casi 17 mil millones de dólares en fondos ilícitos, así como detenciones, decomisos tecnológicos y el desmantelamiento de centros utilizados para cometer estafas a nivel internacional.

¿Qué resultados dejó la Operación Blackout?

Durante un informe conjunto con el Departamento de Justicia y otras agencias, Patel aseguró que las autoridades estadounidenses han intensificado las acciones contra organizaciones criminales que operan fuera y dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras presentadas por el FBI, la Operación Blackout ha dejado:

Casi 17 mil millones de dólares en fondos ilícitos asegurados.

en fondos ilícitos asegurados. Más de 14 mil dispositivos digitales decomisados.

decomisados. 29 complejos de estafa desmantelados.

desmantelados. Cientos de personas arrestadas y acusadas.

Patel aseguró que las acciones forman parte de una ofensiva contra organizaciones que obtienen recursos mediante esquemas de fraude dirigidos a ciudadanos estadounidenses.

Más de 2 mil víctimas de trata fueron liberadas

El director del FBI también informó que, en coordinación con otras autoridades, fueron liberadas más de 2 mil 200 víctimas de trata de personas.

Según el funcionario, parte de estos resultados se logró mediante operativos enfocados en identificar y desarticular redes vinculadas a la explotación de personas y otros delitos transnacionales.

¿Qué es la Operación Level Up?

Además de las acciones contra grupos criminales, Patel presentó avances de la Operación Level Up, un programa orientado a prevenir que ciudadanos estadounidenses sean víctimas de fraudes.

De acuerdo con el FBI, esta estrategia ha permitido:

Evitar pérdidas potenciales cercanas a 700 millones de dólares .

. Proteger a más de 11 mil estadounidenses de posibles estafas.

de posibles estafas. Detectar que el 77% de las personas contactadas no sabía que estaba siendo objetivo de un fraude.

FBI asegura que busca prevenir los fraudes antes de que ocurran

Durante su mensaje, Patel afirmó que las acciones del FBI no se limitan a investigar delitos una vez consumados, sino que buscan intervenir antes de que las organizaciones criminales concreten sus operaciones.

“No solo estamos persiguiendo a estos criminales. Los estamos deteniendo antes de que puedan robar de su cuenta bancaria”, señaló el director de la agencia.

Las autoridades estadounidenses no detallaron en qué países se realizaron todas las acciones vinculadas a la Operación Blackout, aunque señalaron que se trata de una estrategia internacional dirigida contra redes criminales dedicadas al fraude, las estafas y la trata de personas.

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