Corona del Miss Universo 2026 | Foto: AFP

Miss Universo 2026 celebra este martes su gran final en San Juan, Puerto Rico, donde más de 100 candidatas competirán por la corona en la edición 75 del certamen y la mexicana Fátima Bosch entregará el título a su sucesora.

Sigue en vivo todos los detalles del certamen de belleza y la participación de María Vargas, representante de México, quien buscará mantener la corona en el país y conseguir un segundo triunfo consecutivo para México en Miss Universo.

¿A qué hora y dónde ver Miss Universo 2026 en México?

Horario: la gran final de Miss Universo 2026 comenzará este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con una cobertura especial desde las 18:00 horas.

la gran final de Miss Universo 2026 comenzará este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con una cobertura especial desde las 18:00 horas. Dónde ver en vivo: la ceremonia será transmitida a través de Telemundo Internacional y la plataforma de streaming Universal+.

Miss Universo 2026: revelan los trajes típicos más votados; México queda fuera Miss Universo 2026 dio a conocer los trajes típicos más votados por el público, donde destacan los vestidos de Cuba, Honduras y Costa Rica. Sin embargo, México no aparece en la lista. Nicaragua: Jasmine Blandford

Honduras: Luisa Pineda

Camboya: Than Rathna

Kazajistán: Alina Ree

Chile: Dominga López

República Dominicana: Melissa Núñez Alevante

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Nigeria: Danielle Adewusi

Bangladés: Samira Khan Mahi

Cuba: Mia Dio

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Myanmar: May Grace Parry

Costa Rica: Mariale Acosta Miss México no figura en la lista de los trajes típicos más votados, pese a que desfiló con un atuendo creado por el diseñador jalisciense Joel García, inspirado en los flamencos rosados que habitan los humedales de Yucatán, con plumas en tonalidades que van del rosa coral al fucsia.

Las 3 favoritas latinas para llevarse la corona como Miss Universo 2026

Revistas de moda como Hola, ya comenzaron a dar los nombres de sus favoritas que representan a Latinoamérica y que podrían ganar el certamen de belleza.

Clara Vegas, Venezuela

Dominga López, Chile