Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

Guillermo Amado Alcaraz Cross, exconsejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco y actual representante de Morena ante ese organismo, autorizó, durante su gestión, contratos por al menos 168.2 millones de pesos a empresas relacionadas al llamado clan Taddei, vinculado a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadei, de acuerdo con una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga,

Las contrataciones se realizaron entre 2015 y 2021, cuando Alcaraz Cross encabezaba el instituto. Según la investigación periodística, las compañías Seriplast de México y Cajas Graf están relacionadas con una estructura empresarial cuyo eje son los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

La red de proveedores está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así operaron para los contratos millonarios a empresas del clan Taddei

La primera contratación ocurrió durante el proceso electoral 2014-2015, cuando el organismo asignó directamente a Seriplast de México un contrato por 57 millones 380 mil 348.88 pesos para adquirir material electoral.

En 2018, el IEPC volvió a contratar a la empresa mediante la licitación IEPC-LPN-002/2018. El monto fue de 110 millones 841 mil 534.52 pesos para adquirir material electoral destinado a la elección de gubernatura.

La adjudicación se formalizó mediante el acuerdo IEPC-ACG-040/2018, aprobado por mayoría del Consejo General. Alcaraz Cross votó a favor junto con otros cuatro consejeros, mientras que dos integrantes votaron en contra.

En ese procedimiento también participaron Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, compañías que, según los cruces de información citados en la investigación de Víctor Hugo Arteaga, están relacionadas con la misma estructura empresarial. Es decir, se habría tratado de una asignación simulada.

Una tercera contratación ocurrió en 2021, cuando el IEPC adjudicó a Cajas Graf un contrato para material electoral mediante la licitación IEPCJ-LPN-001/2021. El monto, hasta el momento, no ha sido localizado en la documentación disponible para su consulta.

De acuerdo con la investigación de Arteaga, las competencias para elegir a la empresa asignada para los contratos se habrían tratado de una pantalla, es decir, de asignaciones simuladas pues competían empresas ligadas a la red del clan Taddei y que hoy estarían bajo investigación de las autoridades.

¿Qué empresas aparecen vinculadas a la red de proveedores?

La investigación de Víctor Hugo Arteaga identifica conexiones corporativas entre varias compañías mediante socios, representantes y personas que aparecen en sus estructuras empresariales.

Entre ellas se encuentran:

Cajas Graf: fabricante de paquetes y cajas electorales, con contratos en al menos 15 organismos públicos locales entre 2018 y 2025. Representada por José Alfredo Hernández Casillas.

fabricante de paquetes y cajas electorales, con contratos en al menos 15 organismos públicos locales entre 2018 y 2025. Representada por José Alfredo Hernández Casillas. Seriplast de México: dedicada a fabricar insumos plásticos, urnas y canceles electorales. Relacionada con Cajas Graf. Registrada por Tatiana N., como vínculo entre ambas compañías.

dedicada a fabricar insumos plásticos, urnas y canceles electorales. Relacionada con Cajas Graf. Registrada por Tatiana N., como vínculo entre ambas compañías. Formas Finas y Materiales: especializada en documentación electoral con elementos de seguridad.

especializada en documentación electoral con elementos de seguridad. Corporativo ZEG: dedicada a imprimir boletas y actas electorales.

dedicada a imprimir boletas y actas electorales. Diseño, Reconstrucción y Comunicación: empresa relacionada con la fabricación de material electoral.

La información señala que la ASF identificó vínculos entre estas compañías mediante personas que aparecen en más de una estructura empresarial. Por ejemplo, el Corporativo ZEG tiene vínculos con Cajas Graf mediante cuatro personas que aparecen en ambas estructuras empresariales.

De igual modo ZEG y Seriplast tendrían identificadas personas. Mientras que Seriplast de México aparece conectada con Cajas Graf, a través de una persona identificada por la ASF como Tatiana N.,

En la red del empresarial, también se encuentra Diseño, Reconstrucción y Comunicación que logró un contrato en 2012 previo a que Alcaraz Cross llegara a la presidencia del IEPC.

ASF y UIF investigan a proveedores y servidores públicos

La difusión de audios y videos en los que aparece Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, uno de los empresarios señalados como parte de la red de proveedores, fue el quiebre de Taddei al frente del INE. La hoy exconsejera presidenta presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre.

En ese mismo mes, la ASF abrió una investigación de oficio sobre el INE, organismos electorales locales, proveedores y servidores públicos relacionados con las compras de material electoral.

Como parte de las indagatorias y en medio de una polémica que alcanzó al árbitro electoral, Unidad de Inteligencia Financiera incorporó, el 4 de noviembre, a 40 personas a la Lista de Personas Bloqueadas.

Se trata de:

25 personas físicas

15 personas morales

Entre las personas sancionadas se encontraba la propia Taddei y los hermanos Hernández Casillas. Además, se confirmó la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República.

El 9 de noviembre, la ASF informó que recibió pruebas de informantes y detectó 89 conexiones entre siete proveedores y 83 personas.

La revisión contempla contrataciones realizadas entre 2000 y 2025, periodo en el que se encuentran los contratos adjudicados por el IEPC de Jalisco durante la gestión de Alcaraz Cross.

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