El hackeo afectó una red de información de inteligencia. Foto: Reuters

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) descubrieron una brecha de ciberseguridad que expuso parte de su información no clasificada, informó este martes The New York Times.

El medio estadounidense, que citó a personas familiarizadas con el caso, señaló que la filtración también pudo haber comprometido información de otras agencias gubernamentales.

Ciberataque a la CIA: ¿qué información quedó expuesta?

De acuerdo con The New York Times, las intrusiones afectaron una red utilizada para obtener información de inteligencia a partir de materiales públicos no clasificados.

Hasta el momento, se desconoce qué información específica quedó expuesta durante el incidente de ciberseguridad, así como el alcance de la filtración en otras dependencias del Gobierno estadounidense.

El informe tampoco precisó cómo se produjo la intrusión en la red.

¿Qué dicen las autoridades de Estados Unidos sobre la filtración?

Tras ser consultada sobre el reporte, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que no se habían producido “interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados”.

Por su parte, la CIA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la brecha de seguridad.

EU registra otros incidentes de ciberseguridad

La filtración se suma a una serie de incidentes cibernéticos e interrupciones tecnológicas reportados recientemente en distintas dependencias de Estados Unidos.

Entre las instituciones involucradas en estos incidentes se encuentran:

Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Oficina Federal de Investigación (FBI), donde se revelaron dos brechas de seguridad distintas.

Pentágono.

Departamento de Seguridad Nacional.

El reporte de The New York Times no detalló cómo ocurrió la filtración ni qué información específica de las agencias de inteligencia quedó comprometida.

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