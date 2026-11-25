Noticias de hoy 24 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Más patrullas tras caída del “Chapo Isidro”

Tras la caída del “Chapo Isidro” se entregaron 104 unidades a la Policía Estatal de Sinaloa y a la Policía Municipal de Culiacán, informó Omar García Harfuch.

Rehenes en Colombia

Un total de 30 personas fueron tomadas como rehenes en Colombia. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes ingresaron a un centro comercial en Cartagena con la intención de cometer un robo.

Salud universal en México

En enero de 2027 se pondrá en marcha el Servicio Universal de Salud, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Arrancará con 6 mil 710 consultorios de atención primaria.

Papa Francisco vio al diablo

El fallecido Papa Francisco aseguró, en su diario personal, haber visto tres veces al diablo y, en una oportunidad, haber divisado las “puertas del infierno”.

Inés Gómez Mont queda libre

Inés Gómez Mont habría recuperado su libertad en Estados Unidos tras pagar una fianza. La presentadora permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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