Miss Universo 2026 red carpet (imagen ilustrativa) Foto Getty Images

Puerto Rico es la cede de una nueva edición de Miss Universo y el glamour no solo está en las participantes, pues los asistentes también deslumbraron con sus atuendos al desfilar por la alfombra roja del evento.

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento, así como invitados especiales se dieron cita y aquí en Unotv.com te diremos cuáles fueron los looks que más brillaron.

¿Quiénes desfilaron por la alfombra roja de Miss Universo 2026?

Fatima Bosch, a horas de entregar la corona se dio cita con un vestido en tono dorado, ajustado a la silueta, con escote de corazón sin tirantes y transparencias en la zona del torso, cubierto de aplicaciones de pedrería que le aportan brillo.

Asimismo, la mexicana aprovechó para mandar un mensaje a su sucesora “Que disfrute mucho su año, que sepa que ella se merece esa corona y que le traiga puras cosas buenas”.

Alicia Machado fue una de las personalidades que se dieron cita en el evento con un vestido tono plateado, ajustado a la silueta y cubierto de aplicaciones brillantes, con un escote pronunciado en forma de corazón y detalles de pedrería.

“Yo estoy muy honrada por esta invitación honorífica, yo nunca había estado en el Miss Universo y no puede ser en un mejor lugar que Puerto Rico (…) ser miss universo no es cualquier cosa, es el certamen de belleza más importante del planeta”.

Fátima Bosch se despide de la corona de Miss Universo

Previo a la gran final de Miss Universo 2026, Fátima Bosch dio un discurso de despedida la tarde del lunes 23 de noviembre, en el que recordó lo que significó para ella portar la corona durante un año.

“Hay experiencias que son tan increíbles, que vale la pena recordar cada detalle; hay capítulos en la vida que son tan extraordinarios que, cuando llega el momento de cerrarlos, las palabras parecen quedarse cortas”. puntualizó.

La mexicana reconoció que se encontraba nerviosa y por primera vez durante su reinado, preparó varias hojas con anotaciones para no olvidar ninguno de los detalles.

¿Dónde se celebra Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo se celebra este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

Representantes de distintos países competirán por la corona en una gala en la que la mexicana Fátima Bosch pondrá fin a su reinado como Miss Universo 2025.

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